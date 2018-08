8 августа 2018 г. Клив Р.Вутсон-мл. | The Washington Post Гора Эверест - это "фекальная бомба с часовым механизмом". Один человек придумал, как отделаться от 14 т испражнений "Каждый год, во время сезона восхождений, который начинается в мае, примерно 1,2 тыс. человек устремляются в безумное путешествие к вершине Эвереста - идут по трудному, часто запруженному людьми пути к высочайшему пику планеты, по пути, который большинство так и не преодолеет, а некоторые на нем и погибнут", - пишет The Washington Post. Журналист Клив Р.Вудсон-младший замечает: у альпинистов, совершающих восхождение на Эверест, столько проблем, что они не задумываются, куда девать накопившиеся человеческие экскременты. "Восхождение на Эверест длится примерно два месяца, и за это время среднестатистический альпинист оставляет после себя без малого 60 фунтов экскрементов. В текущем сезоне носильщики, работающие на Эвересте, принесли из базового лагеря и других мест 14 т человеческих испражнений. Как сообщал в 2015 году корреспондент нашей газеты Питер Холли, отходы сбрасывают в земляные ямы на Горак Шеп - мерзлом отложении озерных руд вблизи деревни, которая находится на высоте 17 тыс. футов над уровнем моря", - пишет корреспондент. В 2012 году Грейсон Шефф, редактор журнала Outside, написал в The Washington Post: "Пик превратился в фекальную бомбу с часовым механизмом, и грязь постепенно сползает обратно к базовому лагерю". Инженер на пенсии, альпинист Гарри Портер предлагает свое решение проблемы: задействовать установку-перегниватель для производства биогаза. Газета описывает устройство, которое хочет соорудить Портер: "Большой резервуар для воды, человеческих испражнений и анаэробных бактерий, где будут вырабатываться удобрения и газ-метан, на котором работают газовые плиты и отопительные приборы". Беда в том, что при низких температурах бактерии с этой работой не справляются. Портер задался вопросом: "Как поддержать оптимальную температуру в перегнивателе, используя только незамысловатые материалы местного происхождения?" И предложил соорудить "нечто среднее между очистными сооружениями и гигантским термосом - перегниватель, погруженный под землю и теплоизолированный. Над ним подрядчики возведут хижину, которая будет защищать сооружение от стихии и поддерживать температуру выше 68 градусов по Фаренгейту (20 градусов по Цельсию. - Прим. ред.). Солнечные батареи послужат для подачи тепла в перегниватель, а также будут заряжать аккумуляторы для теплоснабжения устройства в ночное время". Предполагается, что устройство передадут властям Непала, которые и будут его эксплуатировать. Портер сообщил, что его организация Mount Everest Biogas Project заручилась разрешением непальского правительства и уже собирает пожертвования. По ее оценке, установка перегнивателя на Эвересте обойдется в полмиллиона долларов. Источник: The Washington Post