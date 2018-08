8 августа 2018 г. Роберт Кейган | The Washington Post Запад в течение десяти лет играл на руку Путину "Если сегодня структура либерального миропорядка рискует обрушиться (собственно, так и есть), то когда именно впервые зашатались ее опоры?" - вопрошает в своей статье в The Washington Post обозреватель Роберт Кейган. "Многие считают, что проблемы начались с избранием президента Трампа. Что ж, подход Трампа к миру - его принцип "Америка прежде всего" - действительно способствовал сильному расширению трещин в миропорядке и, возможно, сделал их неустранимыми, но сами трещины появились задолго до Трампа", - говорится в статье. По мнению автора, один из первых сильных ударов по опорам миропорядка "нанес 10 лет назад Владимир Путин, когда направил российские силы в Южную Осетию в соседней Грузии для поддержки сепаратистов, опирающихся на Россию. Президент Грузии Саакашвили, опасаясь полномасштабного вторжения, приказал своим войскам атаковать и тем самым попался в ловушку Путина. Воспользовавшись грузинской атакой как предлогом, Путин начал то самое полномасштабное вторжение". По мнению автора, реакция Запада "граничила с равнодушием". Тогдашний президент США Джордж У.Буш "даже не ввел санкции", напоминает Кейган. Автор пересказывает мнение экс-посла США в России Майкла Макфола: следующий президент США Барак Обама и его команда извлекли из событий в Грузии урок, что Соединенным Штатам нужно улучшить отношения с Москвой ради предотвращения конфронтаций в будущем. "Российско-грузинская война сформировала способ действия, примененный Путиным против Украины почти ровно шесть лет спустя", - пишет автор. "Российская атака на Грузию также продемонстрировала эффективность путинской версии об обиде. Хотя агрессию совершила Россия, на Западе многие винили других - Саакашвили, Буша, НАТО - за то, что они "вынудили" Путина к определенным действиям. Сегодня "реалисты" и левые винят США и Запад в провоцировании Путина на Украине. У России должна быть своя сфера интересов, утверждают они. Расширение НАТО вселило в Путина и россиян ощущение небезопасности. Запад пробился слишком далеко", - пишет автор. "То, что сегодня эта версия широко признана в американских научных кругах и крупными сегментами обеих политических партий (Демократической и Республиканской партий США. - Прим. ред.), - один из величайших триумфов Путина. Однако Макфол разъясняет, что эта версия - по большей части миф, который Путин разработал, чтобы оправдать перед согражданами свое все более автократическое и единоличное правление", - пишет автор. Как считает Кейган, в постсоветский период отношения России с Западом начали меняться лишь тогда, когда Путин забеспокоился за свою власть. "Изобразить администрацию Обамы как угрозу российской безопасности было нелегко, но Путин этого добился, поскольку в США и Европе нашлись слушатели, готовые в это поверить", - говорится в статье. Обозреватель заключает, что Трамп, протягивая руку Путину, "следует знакомому сценарию. Спустя 10 лет подлинные уроки, которые следовало бы извлечь из российской агрессии, все еще ускользают от нашего понимания". Источник: The Washington Post