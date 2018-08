8 августа 2018 г. Майкл Морелл | The Washington Post Путин боится только одного. Внушите ему, что это событие может случиться 31 июля компания Facebook сообщила, что выявила в своей соцсети кампанию, призванную сеять политические раздоры, напоминает в своей статье в The Washington Post кадровый сотрудник американской разведки Майкл Морелл, в 2010-2013 годах занимавший пост заместителя директора ЦРУ и за этот период дважды выполнявший обязанности директора ЦРУ. "Спустя два дня в Белом доме высшие руководители национальной безопасности страны заявили, что Россия ведет всепроникающую кампанию с целью ослабить нашу демократию и повлиять на промежуточные выборы в этом году. Эти заявления в совокупности не оставляют никаких сомнений в том, что политическая атака российского президента Путина на США продолжается с неослабевающей силой", - полагает автор. По мнению Морелла, главный вопрос, который должны задать себе администрация Трампа и Конгресс США, - "как нам заставить Путина прекратить это?" Автор считает: меры, предпринятые Вашингтоном доныне, не срабатывают. Морелл дает свои рекомендации властям США. В целях самообороны, пишет он, следует защитить электоральную систему США, не допускать зарубежного финансирования избирательных кампаний в США, учредить правительственный "Центр борьбы с гибридными угрозами". В отношении тех, кто атакует США, автор советует "в полной мере осуществить санкции, которые уже приняты. Пока этого не происходит. Но затем перейти от таргетированных санкций к санкциям широкого спектра действия, которые разработаны так, чтобы нанести урон российской экономике". "Четко объяснить Путину, что мы отменим санкции, когда он перестанет вмешиваться в работу демократических институтов США и их союзников, некоторые из которых тоже находятся в осаде", - рекомендует Морелл. Он считает хорошим почином законопроект, внесенный в Сенат США 2 августа, который предполагает, что нужно "запретить любые транзакции, связанные с российскими энергетическими проектами, а также приобретение новых государственных долговых обязательств России" (формулировки автора). По мнению Морелла, Путин "боится только одного" - что "российский средний класс наконец-то восстанет против его режима и ринется на улицы, требуя перемен". "Санкции, которые бьют в сердце российской экономики - санкции, повышающие риск недовольства среди российского среднего класса, не останутся незамеченными Путиным", - рассуждает он. Источник: The Washington Post