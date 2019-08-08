Питание, богатое витамином А, может сократить риск возникновения рака кожи

"Витамин А не только помогает нашему зрению, он также участвует в регенерации нашей кожи. Теперь ученые обнаружили свидетельства того, что этот витамин также может сокращать риск возникновения рака кожи", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Ученые из Университета Брауна в США пришли в своем исследовании к выводу о том, что богатое витамином А питание может сократить риск возникновения плоскоклеточной карциномы, второго по частоте встречаемости вида рака кожи".

Исследователи проанализировали данные двух обсервационных исследований. "В одном из них в течение 28 лет ученые наблюдали за 121 700 женщинами. В другом под наблюдением в течение 26 лет находились 51 529 мужчин. Из них у 123 тыс. человек была светлая кожа и, следовательно, повышенный риск заболеть раком кожи".

"Испытуемые неоднократно заполняли анкеты о своем питании. В зависимости от количества витамина А, который они употребляли ежедневно, ученые разделили их на пять групп", - передает издание.

"Витамин А в различных формах встречается как в растительных продуктах, так и в продуктах животного происхождения. В растительных продуктах он содержится в форме бета-каротина, из которого организм сам синтезирует витамин. (...) Участники исследования получали его преимущественно из фруктов и овощей. Особенно много витамина А содержится в кудрявой капусте, моркови и батате", - говорится в статье.

"В период наблюдения около 3% участников заболели раком кожи. Риск развития заболевания у группы, получавшей наибольшую дозу витамина А, был примерно на 17% ниже, чем у остальных".

Тем не менее, отмечает издание, влияние на результаты исследования могли оказать и другие факторы, например, курение или использование солнцезащитных средств. Предположение ученых о том, что витамин А может сокращать риск возникновения рака кожи, необходимо теперь подтвердить в клинических исследованиях.

"При этом употреблять большое количество витамина А нельзя, так как передозировка витамина, поступающего из продуктов питания животного происхождения, может быть вредной для здоровья. Если же витамин синтезируется преимущественно из бета-каротина, организм может сам регулировать его количество", - указывает издание.

"Немецкое общество питания рекомендует употреблять взрослым мужчинам 1 мг, а женщинам 0,8 мг витамина в день. Это соответствует примерно 2 мг бета-каротина или, например, 100 гр батата или моркови", - передает Focus.