Как глобальное потепление подвергает угрозе всемирное продовольствие

"(...) Это нечто вроде "обзора климата с учетом моей тарелки", резюмирует специалист, который участвовал в написании первого специального доклада МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата), посвященного земельным ресурсам и продовольствию и опубликованному 8 августа в Женеве (Швейцария). Его официальное название более мудреное: "Изменение климата, опустынивание, деградация земель, устойчивое управление земельными ресурсами, продовольственная безопасность и потоки парниковых газов в наземных экосистемах", - пишет журналист Le Figaro Марк Шерки.

"Ученые должны сделать новое развернутое и тревожное признание, - предупреждает депутат-мятежник от партии "Вперёд, Республика!" (LREM) Матье Орфелин, близкий к Николя Юло (французский эколог, политический и государственный деятель, министр комплексных экологических преобразований (2017-2018), - Прим. ред.). - Нынешний размах эксплуатации почвы и водных ресурсов является беспрецедентным в истории человечества".

"Угрозы, нависшие над всемирной продовольственной системой, обострились. В пятой серии основных докладов, опубликованных в 2013 и 2014 годах, МГЭИК ассоциировал угрозу для продовольственной безопасности с глобальным повышением средней температуры на 4 C. Но принимая во внимание недавние научные исследования, в частности, о последствиях изменений климата (более интенсивные дожди в условиях потепления климата, более продолжительные и частые периоды жары, усилившиеся наводнения, и т. д.) и расширения аридных областей (территория с сухим (аридным) климатом, где испарение существенно превышает количество выпадающих осадков. - Прим. ред.), этот температурный порог следует снизить", - указывает автор публикации.

"(...) Ожидается, что угрозы для глобального продовольствия дадут о себе знать уже в ближайшем будущем. И они могут еще больше усилиться, когда численность населения достигнет от 8 до 10 млрд человек в 2050 году и превысит 12 млрд в 2100 году", говорится в статье.

"На данный момент сельскому хозяйству удается накормить все человечество, - отмечает Le Figaro. - При том, что "820 млн человек страдают от недоедания, а другие 2 млрд имеют избыточный вес", - напоминает Матье Орфелин. - Увы, площадь истощенных земель, вероятно, продолжит расширяться, и леса, служащие одним их легких планеты, должны стать менее эффективными для выполнения своей роли "поглотителей углерода".

По мнению Жана-Франсуа Суссана, вице-президента по международным делам INRA (Национальный институт сельскохозяйственных исследований) и докладчика одной из глав, "глобальное потепление уже вызывает усиление опустынивания в аридных областях. Численность пострадавшего населения составляет около 500 млн человек и быстро растет начиная с 1961 года". Кроме того, 70% земель, свободных ото льда, уже используются человеком, в частности, для сельского хозяйства (выращивание культур и животноводство занимают треть от общего количества) и эксплуатационных лесов. "Остальная часть представляет собой тропические и бореальные леса, водно-болотные угодья (болота и торфяники), крутые горы и пустыни", - дополняет эксперт INRA.

"В этом контексте следовало бы переосмыслить режим питания и уменьшить потребление продуктов животного происхождения (мясо, молочные продукты и рыба), которое характерно для богатых стран. Необходимо было бы ориентировать выращивание культур на более устойчивые модели, такие как агроэкология, которая экологически безвредна и использует меньше азотных удобрений, усиливающих парниковый эффект. Наряду с этим, необходимо сократить вырубку лесов "задолго до 2030 года, особенно в Латинской Америке, в частности, в Бразилии", предлагает Кристофер Тис из Гринписа. Кроме того, следует быстро ограничить "артифициализацию почв", связанную с разрастанием городов", - пишет издание.