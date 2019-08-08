В России преподаватель французского языка попал в странное дело

"Признать себя виновным и, в лучшем случае, быть депортированным во Францию или упорно доказывать свою невиновность перед лицом кафкианского правосудия? С такой дилеммой сегодня столкнулся 40-летний преподаватель французского языка Гурван Ле Галль, который с 21 марта находится в СИЗО в Тольятти. Этот нормандец, основавший онлайн-школу French Teachers, обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому в размере 15 тыс. рублей (211 евро). Ему грозит до восьми лет тюрьмы после суда, следующее заседание которого состоится завтра, в пятницу", - пишет журналист Le Figaro Эммануэль Гриншпан.

"Когда в 20:30, в Тольятти (900 км от Москвы), Гурван Ле Галль вышел из кафе вместе со своим русским другом, его поведение привлекло внимание группы полицейских. Они провели проверку личности француза. Затем последовали "полуторачасовые переговоры, чтобы понять, что мне ставится в вину", - поясняет Гурван Ле Галль Le Figaro в ответах, переданных его французскими адвокатами. Гурван Ле Галль, который знает только азы русского языка, попросил совета у своего друга, который предложил ему заплатить штраф в размере 15 тыс. рублей наличными на месте. Француз не зарегистрировался в иммиграционной службе, что является обязательной процедурой для всех иностранцев", - говорится в статье.

"Эти деньги Гурван Ле Галль положил на сиденье полицейской машины. "В течение двадцати минут прибыл десяток полицейских из ФСБ в штатском. Они куда-то увели моего друга. Они забрали мой телефон, и очень быстро на место прибыла французская переводчица. Посреди ночи!"- восклицает француз, предполагая, что это была заранее подготовленная комбинация, в которой был замешан его русский "друг". Этот человек, Леонид Антипов, пригласил Гурвана Ле Галля в кафе в тот вечер. По словам российского адвоката француза Ильи Никифорова, именно Леонид Антипов дал 15 тыс. рублей, которых не было у Гурвана Ле Галля, когда он вышел из своей квартиры", - отмечает журналист.

"Будучи свидетелем защиты в суде, Леонид Антипов отрицает, что он что-то давал Гурвану Ле Галлю. Впрочем, если бы он признался в передаче денег, то тоже подпал бы под действие закона, считает адвокат", - говорится в публикации.

"(...) Гурвана Ле Галля раздражают и другие странности этого судебного процесса", - отмечает журналист. "

"Гурван не понимает, почему он должен так долго томиться в СИЗО. Почему у свидетелей защиты (полицейских, участвовавших в аресте) внезапно возникли проблемы с памятью, почему главный свидетель, сотрудник полиции, который арестовал его, внезапно подал в отставку и его не могли найти в течение нескольких месяцев, - рассказывает его адвокат Илья Никифоров. - И почему его профессиональный сайт French Teachers был удален после того, как полицейские конфисковали его компьютер - такая операция может быть разрешена только с этого компьютера".

Гурван Ле Галль объясняет Le Figaro, что он "измучен морально и физически. Я не имею права вступать в контакт ни с моей семьей, ни с моими французскими адвокатами. Я не имею права их видеть или им звонить. Я не имею права получать книги на французском языке. Меня обыскивают два или три раза в день. Персонал относится ко мне как к виновному, изводя замечаниями и придирками".

"Судебное разбирательство затянулось уже на четыре месяца, а заседания постоянно откладываются, все делается для того, чтобы расколоть француза и вынудить его признать свою вину, поясняет его российский адвокат. На прекращение судебного дела надеяться невозможно: по данным российской официальной статистики, доля оправдательных приговоров в 2018 году составила 0,23% от общего числа приговоров", - указывает Гриншпан.