"Прихлопните комара, смелей!"

Фредерик Симар, специалист по инфекционным болезням в Исследовательском институте развития (IRD), на страницах Le Monde напоминает, что, хотя большое количество насекомых в настоящее время находится под угрозой исчезновения, находятся такие, которые извлекают выгоду из трансформации окружающей среды для своего быстрого распространения.

"Столь многочисленные и в то же время столь уязвимые насекомые сегодня находятся в опасности. В частности, популяции насекомых в мире сокращаются с рекордной скоростью, и более 40% видов в настоящее время находятся под прямой угрозой исчезновения в краткосрочной перспективе", - говорится в статье.

"Хотя важно сделать все возможное, чтобы защитить это естественное энтомологическое биоразнообразие, не менее важно подчеркнуть еще одну тенденцию, сопутствующую этому массовому вымиранию: некоторые насекомые еще никогда не чувствовали себя так хорошо!" - указывает ученый.

"(...) Ярким тому примером является недавнее глобальное и быстрое распространение тигрового комара, переносчика лихорадки Денге и вируса Чикунгунья. Это насекомое родом из Азии проникло на все континенты в 1980-х годах, чему способствовал взрыв международной торговли различными товарами. В настоящее время он присутствует в Америке, Европе, Центральной Африке и по всей Азии. И повсюду он доказал свою способность вызывать эпидемии", - пишет Симар .

"(...) Будь то крупные столичные города или более периферийные районы, сельскохозяйственные или промышленные зоны, лишь немногие виды комаров из 3500 известных в мире видов способны развиваться и размножаться. Все они могут стать переносчиками болезней, и подавляющее большинство из них в настоящее время устойчивы практически ко всем доступным на рынке инсектицидным препаратам", - отмечает эксперт.

"(...) Мы сами способствовали возникновению такого искусственного, "городского" биоразнообразия, и теперь нам предстоит взять его под надлежащий контроль, чтобы в долгосрочной перспективе сохранить здоровье нынешнего и будущего населения в наших городах и деревнях, при этом всяческие защищая окружающую их природу", - утверждает исследователь.

"(...) Каждый из нас может позаботиться о том, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих близких, ограничивая распространение комаров в окружающей среде с помощью простых действий: например, путем управления водой и отходами. И каждый может содействовать сохранению окружающей среды, отказавшись от использования всех химических инсектицидов, обращение с которыми должно быть оставлено профессионалам. В природных условиях предпочтение отдается средствам индивидуальной защиты (противомоскитные сетки, свободная одежда, репелленты)", - рекомендует автор статьи.

"Но где бы это ни происходило, если комар выбрал вас для своего пикника, без всяких зазрений совести вооружитесь собственной рукой и раздавите этого нахала: в один миг вы совершите жест во благо планеты, вашего комфорта и вашего здоровья... так что не портите себе летнее настроение и прихлопните его, смелей!" - призывает Симар.