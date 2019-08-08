Первые обитатели Луны: земные тихоходки

"Израильский космический зонд оставил на Луне тысячи тихоходок - самых удивительных по своей выносливости обитателей Земли", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Несколько тысяч этих восьминогих, похожих по форме на мармеладных мишек миркроорганизмов находятся на Луне с 11 апреля этого года, - поясняет автор публикации Патрик Иллингер. - Они прилетели туда на борту израильского космического аппарата под названием Beresheet, который должен был совершить посадку на спутник Земли. Однако миссия не удалась, аппарат разбился в лунной пыли. Помимо научных приборов на Beresheet присутствовало разное наследие человечества: уменьшенные до микроскопических размеров документы, образцы человеческой ДНК и тихоходки".

Для отправки на Луну эти организмы размером менее 1 мм выбрал Нова Спивак, руководитель фонда Arch Mission, цель которого заключается в том, чтобы оставить в космосе информацию о человечестве в виде своего рода "резервной копии Земли". "Для израильской миссии Спивак записал на дисках из никеля отрывки из "Википедии", а также тысячи произведений мировой литературы. Между ними он поместил запечатанные в эпоксидную смолу образцы ДНК 25 людей, клетки экзотических растений и замороженных и обезвоженных тихоходок", - говорится в статье.

"Тихоходки были выбраны для посадки на Луну, потому что эти животные обладают самой удивительной выносливостью среди известных живых существ. Они могут обходиться без кислорода и восстанавливать жизнедеятельность спустя многие месяцы пребывания в замороженном состоянии, - отмечает издание. - Десять лет назад исследователи Штутгартского университета отправили этих существ в космос на российской ракете. После 10 дней пребывания на орбите животные вернулись в Штутгарт, и ученые обнаружили: несмотря на то, что тихоходки подвергались воздействию вакуума, холода и даже ультрафиолетового излучения, некоторых из них можно было оживить".

"Биологи установили, что во время приостановки обмена веществ тихоходки заменяют воду в своих клетках белками. (...) Как заверил Спивак в интервью с американским журналом Wired, тихоходки, вероятно, выжили и при крушении зонда на Луне", - передает Tages-Anzeiger.