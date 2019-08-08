Почему тушение пожаров началось слишком поздно

"Территория, равная по площади Греции, объята пламенем. Однако региональные власти не делали ничего - и закон на их стороне", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Обширные пожары в теплые летние периоды в Сибири действительно отчасти связаны с грозами и самовозгоранием - но также и с российским законодательством, - отмечает автор статьи Франк Херольд. - Более 90% горящих лесов находятся в так называемых зонах контроля. Для этих территорий с 2015 года установлено, что региональные власти абсолютно не обязаны что-либо предпринимать, если расходы на тушение пожара превысят причиненный им ущерб. (...) Долгосрочных факторов, таких как опасность для здоровья людей или последствия таяния вечномерзлой почвы, закон не знает. Поэтому ответственные лица вроде губернатора Усса делают то, что сказано в законе: абсолютно ничего. Но местные власти бездействуют еще и потому, что у них нет никаких ресурсов для эффективной борьбы с огнем".

"Каждый раз, когда Москва обращает внимание на происходящее в провинции, это вызывает у местных властей смешанные чувства: облегчение и страх. Облегчение, потому что ответственность переложили на более высокую инстанцию,- а страх из-за того, что чаще всего затем следует волна увольнений. Генеральная прокуратура ведет сейчас расследование по почти 700 делам". Имеются подозрения, что с помощью намеренного поджога пытались скрыть следы незаконной рубки леса, говорится в статье.

"Однако еще больше тайге угрожает законная вырубка леса и экспорт древесины в Китай. (...) Районы вырубленных лесов не засаживаются. На огромных площадях остаются ветки и опилки - что еще больше повышает опасность возникновения лесных пожаров", - констатирует Der Tagesspiegel.