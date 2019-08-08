Сравнение расходов НАТО с расходами России вводит в заблуждение

Министр обороны Германии требует, чтобы Германия выполнила цель НАТО по выделению 2% ВВП на оборонные расходы. О том, почему это требование справедливо, пишет на страницах Die Welt Клаус Виттманн, бригадный генерал бундесвера в отставке.

"Речь идет не о чрезмерных расходах на "вооружение", а в целом о расходах на оборону, к которым, как известно, относятся расходы на персонал и эксплуатацию, - указывает автор статьи. - Бундесверу, который, по мнению некоторых, развален в результате экономии, потребуется еще много лет для того, чтобы восстановить свои способности (например, ПВО сухопутных войск), (...), чтобы заполнить пустые структуры воинских частей, приобрести вооружение или поднять боеприпасы до убедительного уровня. Здесь нужно отработать длинный список недочетов, прежде чем можно будет всерьез говорить о наращивании военного потенциала. Министр иностранных дел Маас справедливо говорит, что речь идет об оснащении армии, а не о вооружении".

"Зачастую оборонные расходы европейских стран-членов НАТО сравниваются с меньшим военным бюджетом России. Но это вводит в заблуждение, потому что там, например, намного меньше доля персонала, а в европейской системе планирования вооружений и их приобретения растрачивается много денег. Кроме того, Россия показала, что преследует свои цели, используя региональное превосходство и бесцеремонно применяя силу, в то время как НАТО должно обеспечивать защиту всех своих членов по всем направлениям и пренебрегало этим до 2014 года", - отмечает Виттманн.

Автор критикует "почти автоматический отказ Германии в ответ на американские запросы по отправке немецких "сухопутных войск" в Сирию". "Здесь небрежный выбор слов приводит к разногласиям. Под сухопутными войсками каждый представляет себе боевые подразделения; но запрос, очевидно, касался вспомогательного персонала. Рефлекторный отказ в ответ на предложения участвовать в наблюдательной миссии в Персидском заливе попадает в ту же категорию".

"Германия ввиду своего исторического опыта никогда не будет такой интервенционистской, как США, Великобритания и Франция. (...) Учитывая российскую силовую политику, которая явно нарушает основополагающие правила европейской системы безопасности и чья сила основывается на тревоге маленьких соседних государств; учитывая американское руководство, чья позиция относительно НАТО делает еще более важным увеличение ответственности и дееспособности европейцев; учитываю небывалую концентрацию кризисов и конфликтов как во всем мире, так и вблизи нас, необходимо сохранять консенсус демократических партий в политике безопасности", - говорится в публикации.