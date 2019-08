8 августа 2019 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Российские СМИ обходят стороной кадры протестов и показывают говяжьи шашлыки "В то время, когда российский ОМОН жестоко подавлял продемократические демонстрации по всей Москве, задержав около 1000 человек, некоторые прокремлевские государственные новостные каналы рассказывали о другой популярной новости: об организованном городом фестивале барбекю на зеленых берегах Москва-реки", - пишет The Wall Street Journal. "Усердное уклонение российских государственных СМИ от внимания к зарождающемуся протестному движению помогло Кремлю удержать вне экранов его попытки подавить протесты, избежав демонстрации кадров избиения полицией молодых протестующих, которые могли бы спровоцировать более широкий гнев по всей стране, - отмечает автор публикации Томас Гроув. - Российский президент Владимир Путин, рейтинги одобрения которого снижаются, стремится не допустить, чтобы эти протесты слились с недовольством россиян по поводу снижения уровня жизни, пенсионной реформы и повсеместной коррупции". "Чего власти не хотят, так это чтобы протесты в Москве повлекли за собой протесты в мегаполисах по всей стране, - подчеркивает Лев Гудков, социолог и глава "Левада-центра", находящегося в Москве социологического центра. - Это кошмарный сценарий". "Пока что Кремль, похоже, считает, что одержал верх в протестах, которые были спровоцированы обвинениями в том, что городские власти несправедливо дисквалифицировали кандидатов от оппозиции, которые хотели участвовать в выборах в городскую Думу в сентябре. Поскольку демонстрации продолжаются не одну неделю, полиция начала использовать полицейские дубинки и судебные процессы, чтобы предотвратить их продолжение (...), - повествует газета. "Большинство вещательных компаний проигнорировали протесты в субботу, - констатирует The Wall Street Journal. - Вместо того, чтобы показывать демонстрации, "Россия 24", один из ведущих государственных новостных каналов России, транслировала в прямом эфире фрагменты музыкального и кулинарного фестиваля, показывая крупным планом шашлыки из курицы, говядины и овощей. Парк Горького, который был капитально отремонтирован при мэре Москвы Сергее Собянине, объявил в среду о еще одном спешно организованном музыкально-кулинарном фестиваль под названием Meat & Beat, который состоится в ближайшие выходные, когда в городе запланированы новые протесты". "Кроме того, и Путин еще не прокомментировал протесты, вместо этого он обратил внимание государственных СМИ на торжества, посвященные военно-морской мощи России, или усилия по борьбе с лесными пожарами в Сибири. Пресс-аппарат Кремля, в основном, приостановил с свои обычные ежедневные телеконференции для журналистов с конца июля, когда было задержано 1300 протестующих и случайных прохожих. На просьбу дать комментарии Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, сообщил, что он находится в отпуске до 12 августа". "Оппозиция также обвинила власти в замедлении или полной блокировке интернет-трафика в местах, где проводились протесты в последние недели, в попытке замедлить передачу изображений, фиксирующих, как полиция задерживает протестующих, иногда используя чрезмерную силу. Независимый российский телеканал "Дождь" столкнулся с кибератаками, и в прошлом месяце его посетила полиция, когда он пытался в прямом эфире транслировать протесты для интернет-зрителей, сообщили представители телеканала. Эти меры, однако, не позволили полностью предотвратить утечки видео с насилием со стороны полиции через более независимо настроенные СМИ и российские социальные сети", - пишет газета. Издание напоминает, что "для Кремля все еще свежи уроки соседней Украины", где в 2013 году "широко освещаемая попытка силой подавить проевропейские митинги в Киеве спровоцировала вызвала национальное возмущение, которое в конечном итоге привело к свержению тогдашнего пророссийского президента страны и последующей аннексии Россией украинского полуострова Крым". "В результате власти неохотно применяют жесткую тактику с использованием резиновых пуль или водяных пушек против протестующих, чтобы избежать попадания таких изображений в вечерние новости", - говорится в статье. "(...) Пока что власти считают, что могут остановить акции протеста, считают аналитики. Лидер оппозиции Алексей Навальный был заключен в тюрьму на 30 дней после демонстрации в прошлом месяце. Антикоррупционная организация Навального сталкивается с новым уголовным расследованием, которое может свести на нет его усилия по созданию национальной оппозиционной платформы. Однако его сторонники пытаются поддерживать наступательный порыв без него, планируя еще один протест на следующих выходных в Москве и призывая к демонстрациям в крупных городах по всей стране". По словам Александра Баунова, старшего научного сотрудника Московского центра Карнеги, независимого аналитического центра, хотя эта стратегия направлена на расширение проблем, поднимаемых протестующими, за пределы выборов в Мосгордуму, она также приведет к продолжающемуся наступлению со стороны полиции. "Если зарождается потенциальный политический кризис, власти хотят, чтобы протесты прекратились как можно быстрее, и он не распространился бы", - сказал он. Источник: The Wall Street Journal