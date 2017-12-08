Будет ли иметь значение перенос посольства США в Иерусалим?

Какие стратегические последствия - непосредственные и долгосрочные - будет иметь объявление Дональда Трампа о потенциальном переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим? Об этом на страницах Foreign Policy рассуждает Уилл Инбоден, исполнительный директор Центра истории, стратегии и государственного управления имени Уильяма П. Клементса при Техасском университете в Остине.

Говоря о положении Израиля на Ближнем Востоке, Инбоден отмечает "две уравновешивающие друг друга стратегические тенденции". "То, какая из этих тенденций окажется доминирующей, во многом сформирует будущее Израиля и, в свою очередь, станет ведущим показателем последствий решения Дональда Трампа", - указывает автор статьи.

"С одной стороны, Израиль занимает в регионе самую сильную в истории позицию. Его сближение с суннитскими арабскими державами, такими как Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, переходит в тесное военное, разведывательное и дипломатическое сотрудничество, направленное в первую очередь против общих врагов: Ирана и военизированных джихадистских группировок, таких как "Исламское государство"*", - пишет Инбоден.

"Короче говоря, Израиль, по-видимому, находится в разгаре дипломатической революции, в ходе которой его прежние смертельные враги теперь предстают друзьями", - суммирует автор статьи.

"Другая тенденция более зловещая. Непосредственно у границ Израиля есть острые угрозы, и они усиливаются", - пишет Инбоден, перечисляя кризис в Газе, угрозы, исходящие с территорий Сирии и Ливана, и "политическую неопределенность с руководством Палестинской администрации".

"Учитывая нестабильность на этих направлениях, неспособность искусно справиться с заявлением об Иерусалиме может сильнее разжечь уже существующие противоречия", - комментирует автор материала, добавляя, что безопасности Израиля в регионе угрожает также Иран.

Инбоден отмечает и "возвращение России как доминирующей силы в регионе". "Это может оказаться одним из тех стратегических сдвигов, в значительной мере недооцененных в свое время, но в исторической перспективе имеющих далеко идущие последствия", - говорится в статье.

"В плане дипломатического мастерства, военной мощи и охвата разведки Соединенные Штаты остаются самой влиятельной внешней силой в регионе, и на всех территориях региона американское присутствие превосходит российское. Но на Ближнем Востоке субъективное восприятие имеет такое же значение, как и количественные показатели материальной силы, а в области субъективного восприятия господствует Москва. Это печальное наследие администрации Обамы, и пока нет признаков того, что администрация Трампа его изменит", - пишет Инбоден.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.