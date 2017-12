8 декабря 2017 г. Шон Уокер | The Guardian Российский политик во время суда извиняется за то, что не боролся с несправедливостью "В конце судебного заседания бывший российский министр экономики извинился перед россиянами за моральные компромиссы, на которые он шел, когда работал в правительстве. Его могут осудить на тюремное заключение сроком до 10 лет", - сообщает Шон Уокер в The Guardian. "Алексей Улюкаев обвиняется в вымогании взятки в размере 2 млн долларов наличными у Игоря Сечина - главы государственной компании "Роснефть", которого многие считают вторым по могуществу человеком в России после президента Владимира Путина", - говорится в статье. Журналист передает, что Улюкаев назвал судебный процесс над собой "чудовищной и жестокой провокацией" и выразил готовность признать свою вину, однако не во вменяемом ему преступлении. "Я виновен в том, что слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие зачастую предпочитал отстаиванию принципов. (...) Пытался выстраивать отношения, лицемерил. Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. А когда у тебя всё в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами", - цитирует Уокер последнее слово Улюкаева. Источник: The Guardian