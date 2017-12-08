Президент России, может, и выдвигается на четвертый срок, но мы начинаем представлять, как будет выглядеть политика после Путина

"К тяготам западной "либеральной элиты", которую ждет как минимум еще трехлетнее правление Трампа, злостные хитросплетения "Брекзита" и закат Ангелы Меркель, следует добавить очередные шесть лет Путина", - пишет обозреватель Independent Мэри Дежевски.

Если бы Путин не стал баллотироваться на следующий срок, это "сделало бы выборы захватывающими и привело к появлению совершенно нового политического ландшафта", - пишет Дежевски, отмечая, что ландшафт этот "до сих пор формировался исключительно медленно".

"Частично вину за такой медленный прогресс можно возложить на то, что Путин постепенно занял доминирующее положение на политической сцене в России. Но я бы предположила, что в большей степени это можно связать с незащищенностью, которую чувствует множество россиян после столь многих лет потрясений. Стабильность - это не то, чем большинство людей хочет сейчас рискнуть", - констатирует журналистка.

"Все же некоторые очертания будущего ландшафта, пожалуй, можно почувствовать. Вот Алексей Навальный, современный антикоррупционный борец с чертами националиста, который ездит по стране с выступлениями и собирает большие толпы. Скорее всего, ему не дадут стать кандидатом, сославшись на судимость (возможно, сфабрикованную), но у него есть избиратели, и они никуда не денутся", - говорится в статье.

Ксения Собчак "сделала свое имя на телевизионном реалити-шоу, но с легкостью вращается не только в узких властных кругах - как дочь первого демократического мэра Санкт-Петербурга, который также был покровителем Путина, - но и в кругах новой оппозиции из среднего класса, которая подняла голову накануне последних президентских выборов в 2012 году". "Электорат у нее может появиться не только из-за ее личной привлекательности", - считает Дежевски.

"Сумеем ли мы мельком увидеть в этих ярких личностях, во вторых рядах в правительстве и в регионах первые ростки постпутинской политики?" - пишет она.

"Как бы то ни было, Владимир Путин может занимать свой пост до 2024 года, к тому времени ему будет 71. Возможно такое, что он неверно оценит настроение общества и останется у власти дольше, чем продержится благоволение к нему? Решит ли он передать власть раньше, чтобы обеспечить преемственность, как до него это сделал Борис Ельцин? Или не исключено, что в следующий раз россиянам будет предложен свободный, справедливый, цивилизованный и открытый выбор? Не стоит делать на это ставку, скажете вы. Но и против этого - не стоит", - заключает Дежевски.