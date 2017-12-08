Чем закончится четвертый срок, начавшийся с грязной истории?

Объявленная избирательная кампания будет отмечена печатью сопротивления "Западу-который-стремится-навредить-России" - обвинение в том, что Путин покрывал допинговую систему, должно лишь укрепить его имидж первого патриота и защитника страны, пишет Le Figaro. Возможно ли, что на следующих президентских выборах россиянам будет предложен свободный, справедливый, цивилизованный и открытый выбор? - спрашивает Independent.

"Заявление Владимира Путина о том, что он будет в четвертый раз баллотироваться в президенты, было предсказуемым. Менее предсказуемо то, как построенная Путиным система планирует сохраниться в будущем, после того как срок его полномочий истечет в 2024 году и по конституции он будет лишен права баллотироваться снова", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

"Путин добился крупнейших успехов за пределами России", - говорится в статье. Бершидский перечисляет в этом ряду закрепление контроля над Крымом и "народными республиками" на Восточной Украине, успешную поддержку Башара Асада. "Путин также дал надежду антилиберальным силам по всей Европе", и, заслуженно или нет, Россия утвердилась в представлениях западной элиты как хакерская супердержава.

"Но, покуда Путин применял свои способности к геополитике, у себя дома все чаще превращался в отсутствующего феодального правителя", - полагает Бершидский. Он приводит мнение политолога Глеба Павловского: "Для мира она путинская Россия. А внутри себя она уже не путинская, а послепутинская, и в ней все основные игроки стремятся, так сказать, сделать свои ходы, расставить свои фигуры, накопить какой-то потенциал ко времени, когда Путина уже не будет".

"Действительно, - комментирует Бершидский, - если Путин в первый и второй президентский срок был компетентным микроменеджером (...), сейчас он, похоже, утратил эту способность". По мнению автора, дело Алексея Улюкаева показывает, что "Путин впервые допустил длительный и открытый конфликт между своими сторонниками". Еще один пример - "фактическая независимость лидера Чечни Рамзана Кадырова".

"Даже запрет российским чиновникам присутствовать на зимней Олимпиаде в следующем году свидетельствует о слабеющей власти Путина", - считает Бершидский: он не провел необходимую "чистку" в Олимпийском комитете России от чиновников, замешанных в скандале с допингом.

"Объявление о начале предвыборной кампании в советском стиле - во время посещения завода по производству грузовиков в Нижнем Новгороде, где рабочий задал ему "спонтанный" вопрос о выборах, - свидетельствует о нехватке идей в Кремле", - пишет Бершидский, прогнозируя после "неизбежной победы" Путина "все более активную битву за преемственность" в Кремле.

"В авторитарных государствах есть красивая традиция, - пишет Кристиан Эш в Der Spiegel: - народ просит своего правителя оставаться у власти. Правитель этим показывает: я не стремлюсь быть у власти". Но кто может выступить в образе идеального подданного? Политтехнологи Путина дали ответ на этот вопрос, даже два - в нескольких актах.

В среду Путин встретился с молодыми волонтерами различных социальных и экологических проектов. "Это была классическая "приятная встреча", продуманная вплоть до белых кроссовок на ногах и улыбок на лицах всех присутствующих, - пишет журналист. - Путин, военачальник окруженной врагами России, кажется, вдруг исчез. Вместо него появился добрый Путин, руководитель России - страны любви". Путин процитировал писателя Антона Чехова: "Как много в России хороших людей!" - и подчеркнул, что милосердие и забота о ближнем - в душе российского народа.

"Занавес опускается. Смена декораций. Занавес поднимается. И мы оказываемся на автомобильном заводе в Нижнем Новгороде, где Путин стоит в окружении сотрудников завода среднего возраста", - продолжает автор. Именно здесь, среди рабочих, Путин официально заявил: "Да, я буду баллотироваться на пост президента".

"Путину нужна молодежь - но только в качестве фотообоев, - считает Эш. - Он хочет выглядеть моложе, однако в молодежи нуждается не настолько, чтобы объявлять о своем участии в выборах перед молодыми добровольцами. Он предпочел сделать это перед своими традиционными избирателями, рабочими классического крупного предприятия".

"Когда пять лет назад его яростные противники вышли на улицу и Путин забеспокоился о своей власти, поддержку ему оказал военный завод на Урале. На Горьковском автозаводе танков не производят. (...) Во времена, когда радость вызывает даже маленький сигнал о мире, это уже что-то значит", - подытоживает журналист.

В среду в 17:30 глава Кремля объявил о своем намерении добиваться четвертого президентского мандата. Через полтора часа он обвинил в нечестности МОК, который накануне отстранил российскую национальную сборную от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане из-за применения допинга, пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль.

"Ну, все это выглядит как абсолютно срежиссированное и политически мотивированное решение. Мы это видим, для меня здесь нет никаких сомнений", - заявил Путин.

"Больше нет сомнений в том, что объявленная избирательная кампания, как и предшествовавший ей мандат, будет отмечена печатью сопротивления "Западу-который-стремится-навредить-России", - комментирует Авриль. "Обвинение в том, что Путин покрывал допинговую систему, должно лишь укрепить его имидж первого патриота и защитника страны. Таков политический расчет, превалирующий в президентской администрации, где уже несколько месяцев стремятся отыскать чудодейственную формулу, которая позволит российскому лидеру на президентских выборах 2018 году добиться блестящей победы вкупе с рекордной явкой".

По мнению прокремлевского политолога Андрея Колядина, Путин обязан возобновить игру после серии "информационных атак иностранных агентов против России". Он привел такие аргументы, как допинг, санкции против телеканала Russia Today и... арест во Франции миллиардера Сулеймана Керимова, передает корреспондент.

"Раньше люди замирали в ожидании рекорда, а теперь - в ожидании решения Международного олимпийского комитета", - заметил политолог Андрей Колесников, руководитель программы Московского центра Карнеги.

Во вторник МОК объявил шокирующее решение отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане в связи с "систематической манипуляцией антидопинговыми правилами" со стороны России, пишет экс-посол США в России Майкл Макфол в статье для The Washington Post.

По мнению Макфола, решение МОК было трагическим, но необходимым. "Россию", впрочем, не стоит ни обвинять, ни защищать, считает он: "Полная ответственность за эту трагедию должна быть возложена на российское правительство".

Друг президента Путина, вице-премьер Виталий Мутко руководил этой промышленной схемой мошенничества. Именно поэтому МОК запретил Мутко участие в олимпийском движении навсегда. Еще один близкий доверенный Путин, президент ОКР Александр Жуков отстранен от должности в МОК. "Не вводите себя в заблуждение, - пишет Макфол: - Мутко и Жуков не были некими изгоями, действующими независимо от Путина. Это были его солдаты. Сегодня в правительстве Путина нет независимых действующих лиц. (...) Путин заставил их принять это решение".

Больше всего от решений российского правительства пострадали "чистые" российские атлеты. Другими проигравшими оказались болельщики во всем мире, которые хотели видеть российских спортсменов в Пхенчхане - и не как "олимпийских атлетов из России", а как энергичных, гордых и патриотичных членов российской национальной сборной, говорится в статье.

"К тяготам западной "либеральной элиты", которую ждет как минимум еще трехлетнее правление Трампа, злостные хитросплетения "Брекзита" и закат Ангелы Меркель, следует добавить очередные шесть лет Путина", - пишет обозреватель Independent Мэри Дежевски.

Если бы Путин не стал баллотироваться на следующий срок, это "сделало бы выборы захватывающими и привело к появлению совершенно нового политического ландшафта", - пишет Дежевски. Таковой "до сих пор формировался исключительно медленно" - из-за доминирующего положения на политической сцене Путина, но также из-за ощущения незащищенности, которую чувствует большинство россиян после многих лет потрясений. "Стабильность - это не то, чем большинство людей хочет сейчас рискнуть", - констатирует журналистка.

Все же она пытается разглядеть "некоторые очертания будущего ландшафта". "Вот Алексей Навальный, современный антикоррупционный борец с чертами националиста, который ездит по стране с выступлениями и собирает большие толпы. Скорее всего, ему не дадут стать кандидатом, сославшись на судимость (возможно, сфабрикованную), но у него есть избиратели, и они никуда не денутся", - говорится в статье.

Ксения Собчак "сделала свое имя на телевизионном реалити-шоу, но с легкостью вращается и в узких властных кругах, (...) и в кругах новой оппозиции из среднего класса". "Электорат у нее может появиться не только из-за ее личной привлекательности", - считает Дежевски.

"Сумеем ли мы мельком увидеть в этих ярких личностях, во вторых рядах в правительстве и в регионах первые ростки постпутинской политики?" - пишет она.

"Как бы то ни было, Владимир Путин может занимать свой пост до 2024 года, к тому времени ему будет 71. Решит ли он передать власть раньше, чтобы обеспечить преемственность, как до него это сделал Борис Ельцин? Возможно ли, что в следующий раз россиянам будет предложен свободный, справедливый, цивилизованный и открытый выбор? Не стоит делать на это ставку, скажете вы. Но и против этого - не стоит", - заключает Дежевски.