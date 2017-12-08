Наказание российских спортсменов - аргумент для Путина-кандидата

Российский президент использует отстранение своей страны от участия в Олимпиаде для того, чтобы усилить свою кандидатуру, и настойчиво утверждает, что существует некая "антироссийская" борьба МОК, пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль.

В среду в 17:30 глава Кремля объявил о своем намерении добиваться четвертого президентского мандата. Через полтора часа он обвинил в нечестности Международный олимпийский комитет (МОК), который накануне отстранил российскую национальную сборную от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане из-за применения допинга.

"Ну, все это выглядит как абсолютно срежиссированное и политически мотивированное решение. Мы это видим, для меня здесь нет никаких сомнений", - заявил Путин.

Кремлинологи ожидали объявления о выставления его кандидатуры в конце декабря, но Путин сделал это на следующий день после вынесения решения, которое он заранее назвал "унизительным": о запрещении российским спортсменам участвовать в Играх под российским флагом, говорится в статье.

"Больше нет сомнений в том, что объявленная избирательная кампания, как и предшествовавший ей мандат, будет отмечена печатью сопротивления "Западу-который-стремится-навредить-России", - комментирует Авриль. - Вместо того, чтобы нанести ущерб кандидатуре Путина, обвинение в том, что он покрывал допинговую систему, должно лишь укрепить его имидж первого патриота и защитника страны. Таков политический расчет, превалирующий в президентской администрации, где уже несколько месяцев стремятся отыскать чудодейственную формулу, которая позволит российскому лидеру на президентских выборах 2018 году добиться блестящей победы вкупе с рекордной явкой. Медийная кампания с ответными действиями на западные санкции, связанные с Украиной, уже усилила его популярность внутри страны".

По мнению прокремлевского политолога Андрея Колядина, Путин обязан возобновить игру после серии "информационных атак иностранных агентов против России". Он привел такие аргументы, как допинг, санкции против телеканала Russia Today и... арест во Франции миллиардера Сулеймана Керимова, передает корреспондент.

Уже многие десятилетия СССР и Россия использует спорт в "политических" целях, хотя подобное поведение всегда осуждалось и приписывалось, наоборот, Западу. В разгар холодной войны Запад бойкотировал Олимпиаду-1980 в Москве, четыре года спустя Кремль поступил таким же образом с Олимпиадой в Лос-Анджелесе, напоминает автор статьи. Через 30 лет терминология не изменилась, но США обвиняются в том, что они контролируют олимпийские инстанции и антидопинговую борьбу.

"Раньше люди замирали в ожидании рекорда, а теперь - в ожидании решения Международного олимпийского комитета", - иронизирует политолог Андрей Колесников, руководитель программы Московского центра Карнеги.

Наперекор антидопинговым санкциям, Путин позволил своим спортсменам использовать шанс на участие в Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет за месяц до президентских выборов, говорится в статье. Звезда российского хоккея Илья Ковальчук его поблагодарил: "Патриотизм, любовь к стране - она в сердце. Для этого необязательно кричать или даже носить флаг на груди".