Пока палестинская улица грохочет, Махмуд Аббас не отказывается от решения о двух государствах

Признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля вызвало возмущение палестинской стороны. Оно также усиливает волю к примирению между различными палестинскими движениями, пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Петр Смолар.

"Снова вернулся едкий запах горящих шин и слезоточивого газа. Его интенсивность немного снизилась в четверг 7 декабря. Но никто не рискует делать прогнозы о будущем Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима. Палестинская улица не откликается на приказания политических фракций. Она непредсказуема, так как предоставлена сама себе, ее гнев и разочарование направлены и на внешний мир, и на своих руководителей", - отмечает автор.

Столкновения между молодыми палестинцами и израильскими войсками продолжаются десятилетия, согласно драматургии конфликта на Ближнем Востоке. 6 декабря одностороннее признание Иерусалима со стороны США в качестве столицы еврейского государства их оживило, говорится в статье.

По всеобщему мнению, кульминация трех "дней гнева", объявленных всеми палестинскими группировками в знак протеста против решения Дональда Трампа, должна произойти в пятницу, передает журналист.

Имам мечети Аль-Акса и глава местного мусульманского совета шейх Икрима Сабри не верит в американские обещания поддержать статус-кво вокруг святых мест.

"Американцы пересмотрят свои решения, только если их собственные интересы, их посольства или компании на Ближнем Востоке окажутся под угрозой ", - считает религиозный деятель.

"Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас настроен решительно. Он начал консультации с арабскими странами, в частности, в четверг отправился в Иорданию для встречи с королем Абдаллой II. Он также делает ставку на ускорение примирения с движением "Хамас", контролирующим сектор Газа с 2007 года, которое еще несколько дней назад казалось застопорившимся. В четверг правительство Рами Хамдаллы вернулось в город Газа. Станет ли американское решение позитивной шоковой терапией для палестинского единства?" - задумывается Смолар.

Кроме того, Аббас хочет организовать быстрое совещание инстанций Организации освобождения Палестины с "Хамасом", чтобы сформулировать единую национальную стратегию. Призыв к новой интифаде, брошенный главой исламистского движения Исмаилом Ханией, видится в Рамаллахе как некий семантический рефлекс, а не как разрешение на насилие, полагает корреспондент.

"Подобная вовлеченность в процесс примирения для Махмуда Аббаса является также единственным способом бесстрашно встретить свое собственное поражение: речь идет о соглашении в Осло, подписанном им 25 лет назад. Никакого Палестинского государства не возникло. Продолжилось заселение Западного берега реки Иордан, где сегодня живут 380 тыс. евреев. Арабские кварталы в Восточном Иерусалиме находятся в отчаянном положении, и никто ими не занимается. Переговоров с Израилем не существует с весны 2014 года. Тем не менее, не может быть и речи об отказе от задачи создания двух государств", - отмечает Смолар.

При этом рискует увеличиться пропасть с той частью молодежи, которой непонятно такое упорство. Она выступает против бессилия палестинской власти, привыкшей к согласованию своих действий по обеспечению безопасности с Израилем, продолжает автор.

"Уличные критики против такой стратегии, - поясняет арабо-израильский депутат Ахмед Тиби. - Мы не можем продолжать действовать таким же способом, с такими же идеями. Все больше слышны разговоры о решении в пользу двухнационального государства. Палестинское руководство должно пересмотреть свои варианты выбора. Первым испытанием станет визит вице-президента США Майка Пенса 17 декабря. Захочет ли оно его принять?" Белый дом считает, что отказ стал бы "контрпродуктивным". Арабские депутаты, в свою очередь, намерены бойкотировать его выступление перед депутатами Кнессета, передает журналист.

Аббас утверждает, что США потеряли всякое доверие в качестве посредника в ближневосточном мирном процессе, и ничего не ожидает от предположительного плана Трампа, говорится в статье.

"Поэтому палестинская власть ищет альтернативных покровителей. Это может быть Китай, впервые готовый вложить свои силы, или Россия", - полагает Смолар.