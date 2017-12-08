Саули Ниинистё: "Если бы Европа была сильнее, она была бы услышана"

Финский президент ратует за политику твердости и за диалог с Россией. Он желает, чтобы Европа лучше обеспечивала свою безопасность. Интервью с Саули Ниинистё взяла специальная корреспондентка французской газеты Le Monde в Хельсинки Анн-Франсуаз Ивер.

"Финляндии 100 лет. Чему вас научила история?" - спросила журналистка.

"Сто лет назад наша независимость началась с гражданской войны, продлившейся год. В течение двух последующих десятилетий мы построили демократию, основанную на таких ценностях, как равенство, соблюдение прав человека. Это укоренилось в нашей памяти и стало главным при восстановлении страны после войны 1939-1945 годов", - ответил финский президент.

"В 2015 году вы приняли более 30 тыс. беженцев. Как финны на это отреагировали?" - поинтересовалась журналистка.

"Мы оказались к этому не готовы. Мнения были разные. Средний финский гражданин, я думаю, считал, что прийти на помощь тем, кто оказался в безвыходной ситуации, кто бежал из зоны боевых действий, - это нормально, но при этом мы не можем оказывать поддержку всем тем, кто ищет лучших условий жизни, даже если по-человечески это понятно. Есть также аспект, связанный с терроризмом. Люди боятся", - сказал Ниинистё.

"В 2015 году Россия направила просителей убежища в вашу страну. С какой целью?" - спросила интервьюер.

"Россия обычно проводит строгий контроль своих границ, но мы неожиданно обнаружили, что от 2 тыс. до 3 тыс. человек были направлены в Финляндию, чтобы просить убежища у нас. Эти люди 37 национальностей долго жили в России. Я думаю, что месседж предназначался не только Финляндии, но и всей Европе и был нацелен на то, чтобы напомнить, что многие люди, которые живут в России, хотят переехать в Европу, однако Россия не требует денег за то, что она ими занимается, как это делает Турция. Я встретился с Медведевым и убедился в том, что Россия была надежной страной для этих людей. Мне представляется, что Путин отдал приказ, поскольку ситуация вернулась в нормальное русло", - пояснил собеседник издания.

"Какие у вас отношения с Россией?"

"Прозрачные, - ответил президент. - Мы знаем, что они думают, и русские знают, что думаем мы. Это хорошая основа. Но это не означает, что мы думаем одинаково".

"Какое воздействие оказала аннексия Крыма на ваши отношения с Москвой?" - спросила журналистка.

"Произошло это событие в пятницу и в субботу. В воскресенье утром я созвал правительство, и Финляндия стала одной из первых стран, осудивших произошедшее. Мы поддерживаем санкции и соблюдаем их досконально, хотя наша страна затронута российскими контрсанкциями больше многих других. Говорят, что Москва пытается расколоть европейское единство. В отношении нас не было абсолютно никаких попыток, что подтверждает прозрачность наших отношений", - считает Ниинистё.

"Тем не менее, ваша страна стала мишенью гибридных атак", - заметила корреспондентка.

"Несанкционированные полеты (российских военных самолетов) над Финляндией были сильно преувеличены. Они имели место год назад, и речь шла скорее об ошибках. Думаю, что русские старались действовать осторожно, во всяком случае, в отношении Швеции и Финляндии. Возможно, потому что они не хотят слишком раздражать общественное мнение, чтобы не содействовать поддержке вступления в НАТО. Зато в социальных сетях циркулируют всякие лживые и отвратительные нападки... Зачастую их происхождение неизвестно, но несложно обнаружить в них пророссийские интонации. Финны не попались на удочку", - уверен президент.

"Ваши соседи очень обеспокоены ситуацией на Балтике..." - сказала журналистка.

"Я понимаю, что прибалты обеспокоены тем, что происходит в России. Существуют такие дискуссии и в Швеции. Напряженность усиливается. Мы все присутствовали на саммите НАТО в Варшаве (в июле 2016 года) и пришли к согласию о том, что мы нуждаемся в политике устрашения, но также и в поддержании диалога с Россией", - ответил собеседник издания.

"Почему вы не присоединяетесь к НАТО?" - поинтересовалась интервьюер.

"Мы не закрываем дверь для вступления. Но большинство финнов этому противятся. Многие думают, что идеологически важно оставаться в стороне от военных альянсов. Некоторые желают, чтобы Финляндия оставалась нейтральной по иным причинам, под которыми подспудно скрываются пророссийские чувства. И еще есть люди, которые боятся реакции со стороны России", - заявил Ниинистё.