Горбачев: "Если США и Россия не прекратят вооружаться, мы рискуем катастрофой"

"Мир - на грани катастрофы. Я призываю президентов России и США освободить мир от оружия массового уничтожения", - в эксклюзивном интервью корреспонденту La Repubblica Розальбе Кастеллетти в московским офисе своего Фонда 86-летний Михаил Горбачев обратился с призывом к лидерам двух мировых супердержав последовать примеру, который показали он и Рональд Рейган. Журналистка поясняет: "Тридцать лет назад в Вашингтоне тогдашние генсек ЦК КПСС и президент США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), что стало первым конкретным знаком оттепели".

"Нужно было сделать первый шаг, - сказал первый президент СССР в интервью. - И мы его сделали в декабре 1987 года. Это был решающий шаг, который положил начало процессу ядерного разоружения. Благодаря ему на сегодняшний день демонтировано более 80% ядерных арсеналов эпохи холодной войны".

"Как вам удалось преодолеть расхождения?" - спросила журналистка.

"Нам это удалось, потому что у нас была политическая воля, - ответил Горбачев. - Было также много врагов сближения СССР и США, которые постоянно пытались сбить нас с пути. (...) Но в конце концов чувство ответственности и здравый смысл возобладали. Я бы хотел пожелать того же нашим преемникам".

"Однако отношения России и США кажутся как никогда напряженными. Часто говорят о новой холодной войне. Есть ли способ повернуть этот курс вспять?"

"Прежде всего, нужно вновь начать вести диалог, - сказал бывший советский лидер. - Нужно организовать саммит со всеобъемлющими полномочиями, распространяющимися на всех представителей верхов, и начать переговоры по широкомасштабной повестке, а не только по "очагам напряжения". Я обращаюсь с призывом к двум президентам вдохнуть новое дыхание в процесс освобождения мира от оружия массового уничтожения".

"Лишь несколько дней назад состоялось последнее ракетное испытание Северной Кореи. Вы видите риск ядерного конфликта и возможные пути выхода?" - поинтересовалась Кастеллетти.

"Риск огромен. Я не хочу преувеличивать, но новая гонка вооружений - уже реальность, и это может привести мир к катастрофе", - заявил Горбачев. "Эту ситуацию нельзя разрешить по мановению волшебной палочки. Поэтому я хочу вновь подчеркнуть: я обращаюсь к мировым лидерам и, прежде всего, к президентам США и России, чтобы они вновь взяли в свои руки процесс ядерного разоружения".

"Для начала достаточно вновь подтвердить приверженность Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и решить возникшие проблемы контроля, - сказал экс-президент СССР. - Я убежден, что их можно решить, если есть добрая воля".

"Я хочу напомнить в очередной раз совместную декларацию, которую мы подписали с Рейганом: ядерная война недопустима, потому что в ней не может быть победителя", - добавил Горбачев.