США требуют от НАТО санкций против России

"Министр обороны США Мэттис представил на заседании НАТО доказательства того, что Россия размещает запрещенные ядерные вооружения. Он призвал партнеров к действиям", - сообщает немецкое издание Der Spiegel.

США настаивают внутри НАТО на наказании России за возможное нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По информации SPIEGEL, еще в начале ноября на секретном заседании Группы ядерного планирования НАТО Джеймс Мэттис призывал прийти к общему мнению относительного того, как заставить Москву соблюдать условия договора, до саммита летом 2018 года. По мнению министра обороны США, в крайнем случае НАТО необходимо будет ввести санкции против России, иначе США будут действовать в этом вопросе в одиночку, пригрозил Мэттис.

"Нарушение договора о РСМД путем размещения Россией ракетно-ядерного оружия средней дальности было доказано спецслужбами альянса", - сообщил немецкому изданию министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. На жесткой политике в отношении России внутри НАТО наряду с Америкой настаивают балтийские страны и Польша, отмечается в публикации. По мнению Кароблиса, нарушение Россией договора является серьезной провокацией для безопасности европейского континента.

На состоявшемся во вторник заседании НАТО на уровне министров иностранных дел США пытались добиться строгого осуждения России со стороны альянса. Однако план потерпел неудачу, прежде всего, из-за сопротивления Германии, передает издание.

Из-за новых доказательств США также созвали Специальную контрольную комиссию, которая следит за соблюдением договора между США и Россией. По информации издания SPIEGEL, заседание комиссии состоится в середине декабря.

Правительство Германии потребовало от России разъяснить факты, вызывающие подозрение НАТО. По мнению министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, теперь прежде всего Россия должна "устранить ею же вызванное сомнение в соблюдении договора в диалоге с США и НАТО".