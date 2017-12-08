Неожиданный ход Трампа пришелся кстати для Нетаньяху

"Признание Иерусалима столицей Израиля - шаг с далеко идущими последствиями, а не просто символический акт", - пишет Александра Федерль-Шмид, журналистка Süddeutsche Zeitung . По ее мнению, такой ход Трампа остановит еще не начавшиеся мирные переговоры.

"Триумф израильского премьер-министра Нетаньяху можно было заметить по тому, какими напыщенными словами он поблагодарил Трампа", - пишет журналистка. Для него такой неожиданный ход американского президента пришелся как раз кстати: еще в субботу десятки тысяч израильтян выступали на "марше позора" против замешанного в коррупционных скандалах главы правительства. Новые события отодвинут тему коррупции с первых полос, и следующая акция протеста вряд ли привлечет к себе внимание, уверена журналистка.

"Нетаньяху может показать себя в роли гениального "шептуна", которому удалось достичь в Вашингтоне того, к чему Израиль стремился с момента основания государства 70 лет назад", - пишет Федерль-Шмид. Между тем Трамп имел в виду, что дальнейшая судьба города должна стать предметом переговоров между Израилем и Палестиной, однако эта оговорка затерялась во всеобщем ликовании.

"Вообще-то говоря, палестинцы могли бы радоваться тому, что Трамп впервые заговорил о разрешении ситуации двумя странами, - полагает журналистка. - Однако Палестина теперь отказывает США в роли посредника и показывает этим, что дает проекту малые шансы на реализацию. Даже арабским странам, кажется, надоела эта постоянная тема".

Власти Саудовской Аравии и ОАЭ больше не видят в лице Израиля большого соперника. Благодаря американскому посредничеству ныне существуют контакты между спецслужбами Израиля и Саудовской Аравии. У арабов и Израиля есть общий враг - Иран. Радует Саудовскую Аравию и то, что Израиль осуществил уже больше сотни военных ударов в Сирии, передает автор статьи.

"Пока Трампу и его друзьям в Персидском заливе важнее великий стратегический альянс между арабами и Израилем, судьба Палестины будет терять свое значение. Вместо большой сделки между Израилем и Палестиной речь идет о мегасделке - Израиля с арабскими странами", - считает Федерль-Шмид.

"Радикальному исламистскому движению "Хамас" Трамп также дает желанный повод отвлечься от проблем в секторе Газа. "Хамас" может призывать к интифаде - а вину за последствия перекладывать на внешних врагов, - говорится в статье. - Передача власти в секторе Газа показывает, что "Хамас" абсолютно не в состоянии нести ответственность за обеспечение почти двух миллионов человек. И теперь у него появилась отговорка, чтобы и дальше не сдавать оружие".

"Если ситуация будет оставаться более-менее под контролем, все стороны смогут извлечь некоторую выгоду из нее. Проблем, от которых хочется отвлечься, полным-полно", - резюмирует журналистка.