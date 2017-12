8 декабря 2017 г. Дэн Бойлан и Гай Тейлор | The Washington Times Провал разведки во главе с Обамой подготовил почву для российской подрывной деятельности "Эта загадка тлеет в коридорах ФБР и ЦРУ на протяжении многих месяцев и тихо мучает американских разведчиков, расследующих обвинения в том, что Россия вмешалась в прошлогодние выборы. Как именно тело Михаила Лесина, самого влиятельного медиамагната Москвы и основателя поддерживаемой Кремлем мировой спутниковой телевизионной сети Russia Today, или RT, оказалось в номере вашингтонского отеля лишь в полутора километрах от Белого дома почти ровно за год до начала голосования на американских президентских выборах 2016 года?" - пишут журналисты американской газеты The Washington Times Дэн Бойлан и Гай Тейлор. "История отношений Лесина с российским президентом Владимиром Путиным была хорошо известна ЦРУ. Поэтому, когда в The Dupont Circle Hotel обнаружили тело со следами избиения на верхнем этаже гостиницы в ноябре 2015 года, "это привлекло внимание", рассказал газете источник в разведке, который был вовлечен в тайное расследование инцидента. "Ничего хорошего, когда парень умирает не своей смертью, особенно, если он бывший кремлевский пацан", - добавил источник. "Я помню, что мы начали отслеживать эту историю, но это просто ни к чему не привело. Странная ситуация", - цитируют авторы разведчика. "То, что столь многое в случае Лесина остается необъясненным два с лишним года спустя, подчеркивает серьезную путаницу в Вашингтоне насчет того, что американские разведчики знали и чего они не знали о глубинах российской подрывной деятельности в 2015 году. И в более широком плане - не обнаружило ли последующее вмешательство Москвы в выборы крупную брешь в американской разведке", - говорится в статье. "За кулисами в ЦРУ, ФБР, АНБ и офисе директора Национальной разведки бушует дискуссия касательно того, насколько разведывательное сообщество попросту не сумело вычислить российскую деятельность - а уж тем более ее остановить или предупредить Конгресс и американскую общественность до периода, последовавшего за выборами 2016 года", - сообщают журналисты. Газета побеседовала с более чем двумя дюжинами нынешних и бывших конгрессменов и американских чиновников из разведки, в том числе на высочайших уровнях, и многие заявили, что ведущие профессионалы разведки не там искали. За последнее десятилетие американское разведывательное сообщество настолько сосредоточилось исключительно на борьбе с исламским экстремизмом, что ЦРУ и другие ведомства к 2015 году были просто плохо подготовлены к тому, чтобы справиться с возродившейся угрозой эпохи холодной войны - "российскими манипуляциями", передают авторы со ссылкой на несколько источников. Другие инсайдеры в разведке рассказали газете, что чиновники в ЦРУ прекрасно знали об охвате и масштабе российских кибервзломов, манипуляциях соцсетей и даже агентурных операциях еще до проведения выборов - но Белый дом Обамы плохо использовал разведданные. Позднее Обама утверждал, что он с успехом убедил Путина отказаться от вмешательства, говорится в статье. Но многочисленные источники в разведке рассказали газете, что утверждение Обамы было смехотворным и что вместо этого русские усилили свою кампанию по вмешательству после встречи двух лидеров на полях саммита "большой двадцатки" в Китае, в особенности посредством изощренной кампании по манипуляции социальными сетями в интернете. Конкурирующие расследования в Конгрессе российского вмешательства подчеркнули центральную роль операций по манипуляции соцсетями, говорится далее. "Новостная лента соцсетей, нагнетающая дезинформацию, также часто сопровождалась новостями RT, чей в некоторой степени авторитетный бренд увеличивал влияние пропаганды", - пишут журналисты. Однако недостаточное внимание уделялось более широкой роли RT или игрокам, стоящим за превращением сети в то, что один из источников издания описал как "ключевой элемент" поддерживаемых Кремлем агентурных и подрывных операций. И тут на сцене появляются Михаил Лесин и его подозрительная смерть в Вашингтоне в 2015 году, продолжают авторы. "В зависимости от того, какому американскому ведомству задаешь вопрос, дело Лесина либо является ключом к раскрытию загадок запутанных усилий России по подрыву доверия к американской демократии - включая предположительный шантаж бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, - либо просто мрачным отвлекающим обстоятельством", - рассказывают журналисты. Когда Лесин учредил RT, он сказал, что его целью было создание не пропагандистской машины в советском стиле, а "канала, который будет противостоять CNN и BBC посредством московской подачи новостей" и продвигать Россию на международном уровне, говорится в статье. Но это видение начало затуманиваться с расширением RT. "Мы знаем, что он рассорился с Путиным", - рассказал один источник в американской разведке. К 2011 году Лесин оставил Москву и перевез семью в Беверли-Хиллз, в Калифорнию, где он предавался страсти к рыбалке в Тихом океане и исследовал иной медийный мир, пишет издание. Он помогал своему сыну Антону делать карьеру в области финансирования фильмов. Лесин также начал рассредоточивать деньги на американском рынке недвижимости, купив поместье площадью 1208 квадратных метров в Беверли-Хиллз в августе 2011 года за 13,8 млн долларов и недвижимость площадью 985 квадратных метров в Брентвуде за 9 млн долларов. В 2013 году, говорится далее, он вернулся в Москву, чтобы возглавить контролируемый государством российский медийный колосс "Газпром-медиа". "Его передвижения и траты в США привлекли внимание некоторых в Вашингтоне, - передают журналисты. - Сенатор Роджер Уикер, республиканец от Миссисипи, который возглавляет американское подразделение Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, призвал Минюст начать расследование против Лесина в связи с предполагаемым отмыванием денег. Из запроса мало что вышло, хотя его существование будет позднее мучить чиновников разведки, рыскающих в поисках ключей к тому, была ли смерть Лесина два года назад результатом преступления". Источники в разведке рассказали газете, что чиновники изучили все аспекты дела, включая теории о том, что Лесина могли убить представители организованной преступности, работающие на других российских олигархов, рассерженных его перемещениями и финансовой деятельностью. "В поддержку этой теории никогда не было убедительных доказательств", - сообщил один из источников. Как напоминает издание, BuzzFeed News сообщал, что Лесин находился в Вашингтоне по приглашению чиновников Минюста США, которые хотели его допросить о внутреннем устройстве RT. Ссылаясь на двух анонимных агентов ФБР, сайт писал, что Лесин так и не попал на допрос, так как умер в ночь перед ним. Однако многочисленные источники в разведке в разговоре с газетой опровергли статью BuzzFeed. "Это неправда", - сказал один из источников, который был напрямую вовлечен в тайное расследование инцидента. "Если бы было вовлечено ФБР, вы бы увидели гораздо больше статей об этом из множества различных источников", - добавил собеседник газеты. "Возможно ли, что Кремль пришил его, чтобы послать месседж другим лицам с RT? Может быть", - продолжил источник. По его словам, расследователи также не остановились на этом как на возможном заключении, потому что, опять же, не было веских доказательств этого. "Какой бы ни была первопричина кончины Лесина, его смерть подтолкнула некоторых в американском разведывательном сообществе усилить пристальное внимание по отношению к RT - и предполагаемому использованию сети Кремлем в качестве инструмента подрывных операций", - сообщают журналисты. Как говорится далее в статье, 19 октября 2015 года, примерно за три недели до смерти Лесина, генерал в отставке Майкл Флинн - человек, чье раздражение по отношению к истеблишменту было хорошо известно в разведывательных кругах, - получил электронное письмо, приглашающее его произнести речь на роскошном официальном вечере, организованном поддерживаемой Кремлем телевизионной сетью. "После ошеломляющей победы на выборах Трамп предложил Флинну должность советника по национальной безопасности - на этом посту он пробыл менее месяца, - пишут журналисты. - Он был вынужден уйти в отставку после того, как всплыли сообщения, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса и других высокопоставленных чиновников Белого дома насчет своих бесед с российскими чиновниками и контактов с российскими и иностранными компаниями". Также стало известно, что Флинн получил 45 тыс. долларов за свое появление на вечере RT. "Вдобавок к использованию в военных целях дезинформации через американские социальные сети вместе с тем, что можно назвать поддающимися обнаружению кибероперациями по влиянию, российская разведка также попыталась заманить американских чиновников и членов штабов в ловушки, где бы они себя скомпрометировали", - рассказал газете Дэниел Хоффман, бывший глава резидентуры ЦРУ в Москве. Хоффман пояснил, что кремлевская культура шантажа всегда заключалась в просчитанных клеветнических операциях, в рамках которых агенты собирают kompromat, который можно использовать позднее. Ничего не подозревающие мишени, забывающие российскую поговорку, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", уязвимы для шантажа, пояснил эксперт. Источник: The Washington Times