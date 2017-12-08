Близятся еще две "войны"

"История повторяется в виде фарса: Украина вспоминает о жертвах "Революции достоинства" 2014 года, а неоднозначный экс-губернатор Михаил Саакашвили уже нагнетает новую революцию", - пишет украинский писатель Андрей Курков в статье, опубликованной в немецкой Die Welt.

В то время как Украина вспоминает о событиях на Майдане, а Порошенко выделяет из собственного кармана 100 тыс. евро на создание музея "Революции достоинства" на том месте, где снайперами были застрелены демонстранты, перед зданием парламента в Киеве уже больше месяца стоят десятки палаток "нового Майдана", который на этот раз можно назвать "Майданом Саакашвили".

"История неутомимого Одиссея Михаила Саакашвили похожа на грустную сказку, и хороший конец вообразить трудно", - пишет автор.

Политик популярен среди своих сторонников, потому что ему удалось быстро провести реформы у себя на родине, в Грузии, побороть коррупцию и привлечь на выгодных условиях инвесторов, среди них - Дональда Трампа, отмечает автор.

Критики Саакашвили, наоборот, обвиняют его в популизме и жестоком обращении с соперниками. Если Саакашвили вернется на родину, там на него заведут дело по обвинению в убийстве: в мае 2007 года во время оппозиционной демонстрации полицией были ранены более 500 человек, трое погибли, сообщается в публикации.

После того как в 2015 году Порошенко предоставил "старому другу" Саакашвили украинское гражданство и назначил его губернатором Одессы, экс-президент целый год пытался повторить "грузинское чудо" на украинском берегу Черного моря. "Однако чуда не случилось", - пишет Курков.

"С одной стороны, очевидно, что Киев не очень-то помогал губернатору бороться с коррупцией и порой поддерживал очень сомнительных политиков. С другой стороны, ясно, что самому Саакашвили больше нравилось рассказывать перед камерами о тех, кто мешает ему в его полезной работе, чем заботиться о реформах и строительстве дорог в этом богатом, но абсолютно коррумпированном регионе", - считает автор статьи.

Когда спустя год Порошенко снял губернатора с должности, Саакашвили, "обиженный предательством своего друга", ушел в оппозицию и основал собственную партию. "День за днем бывший губернатор обвинял правительство в коррупции и измене государственным интересам. В итоге его лишили украинского паспорта - как отбирают у ребенка его любимую игрушку", - говорится в статье.

Такое "не очень умное" решение Киева привело скоро к "прорыву Саакашвили через границу": сторонники буквально пронесли его на руках через польско-украинскую границу, "отметая в сторону пограничные заграждения и солдат".

"У пограничников был четкий приказ из Киева: не стрелять ни при каких обстоятельствах. Поэтому прорыв через границу не был приравнен к началу войны. Однако победитель имелся: Саакашвили. Ему удалось без паспорта въехать на Украину, чтобы продолжить свою борьбу против так называемого "преступного режима" с помощью нового Майдана. Тем не менее, у Саакашвили нет поддержки большинства ни среди населения Киева, ни во всей стране", - отмечает писатель.

В последние недели "михомайдан" проходит тихо: зачастую там можно увидеть больше палаток, чем людей, а на последнюю пресс-конференцию не пришел ни один журналист, говорится в публикации.

"Однако бывший президент не сдается. Он разъезжает по стране, выступает с речами и призывает народ бороться с олигархами и "барыгами". Президента Порошенко он также считает "барыгой", - пишет Курков.

"Между тем очевидно, что Саакашвили нашел значительные финансовые средства для своей политической борьбы", - сообщает автор, уточняя, что он выступает за импичмент президента.

"Даже если на "михомайдане" сейчас тихо, Украина шумит все громче. Я имею в виду не только подрывы автомобилей и прочие нападения на сотрудников спецслужб и добровольцев, которые ранее воевали в Донбассе против сепаратистов. Не надо упускать из вида и внутренние политические войны", - пишет автор, упоминая неоднозначную медицинскую реформу на Украине.

"Приближаются еще две битвы: президентские выборы в России в марте 2018 года и на Украине в 2019 году. Выборы в Кремле никого не оставляют равнодушным, хотя их специфика состоит в заранее известном результате. Украина - другая страна: здесь исход выборов всегда абсолютно непредсказуем. Украинцы к этому привыкли, и они смотрят в будущее с осторожным оптимизмом", - заключает писатель.