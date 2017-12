8 декабря 2017 г. Марва Элтагури | The Washington Post Дилан Фэрроу: Почему Вуди Аллена не коснулась буря обвинений в сексуальных нападениях Марва Элтагури рассказывает в The Washington Post, что приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу спросила в статье в Los Angeles Times, почему режиссера не затронула буря обвинений, обрушившаяся на Харви Вайнштейна, Кевина Спейси и других. "Фэрроу уверяет, что когда ей было 7 лет, Аллен увел ее от присматривавших за ней людей, которым было сказано не оставлять ее с ним наедине, на чердак, где надругался над ней. Она обвиняет его в том, что он засунул большой палец ей в рот и ложился с ней в кровать в нижнем белье. По ее словам, свидетелями его поведения были друзья и члены семьи. Фэрроу заявила, что ее утверждения подтвердили три свидетеля, в том числе няня, видевшая, как Аллен положил голову на колени Фэрроу, сняв с нее белье", - передает Элтагури. "По словам Фэрроу, Аллен отказался пройти проверку на полиграфе. Хотя прокурор штата Коннектикут в 1993 году сказал, что у него может быть материал для судебного преследования Аллена, в конце концов он не подал иск, решив избавить маленькую девочку "от травмы появления в суде", согласно The New York Times", - говорится в статье. В ответ на заданный The New York Times вопрос об отношении к поведению Аллена актриса Кейт Уинслет сказала: "Если ты актриса и снимаешься в фильме, приходится просто отойти и сказать: "На самом деле я ничего не знаю, правда это или нет". Обдумав все это, я просто решила работать с этим человеком". "Ее ответ созвучен тому, что сказали многие другие актеры, имевшие удовольствие работать с Алленом и желающие отделиться от выдвинутых против него обвинений, - говорится в статье. - Фэрроу написала, что разочарована тем, что мужчины и женщины, которыми она восхищается, работают с Алленом и отмахиваются от вопросов об обвинениях". "Это тоже наш коллективный выбор - видеть в простых ситуациях сложные и воспринимать очевидное как "а кто может сказать", - пишет Фэрроу. - Эта система десятки лет работала для Харви Вайнштейна. Для Вуди Аллена она работает до сих пор". Источник: The Washington Post