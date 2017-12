8 декабря 2017 г. Перри Стин | The Washington Post Близкие и друзья Немцова призывают Вашингтон переименовать улицу напротив российского посольства в его честь "Российские диссиденты в среду призвали муниципальный совет Вашингтона переименовать улицу напротив российского посольства в честь известного лидера оппозиции, убитого в Москве", - пишет The Washington Post. "Нынешний российский политический режим хочет искоренить память о моем отце, поскольку он считает - и справедливо, - что символы имеют важное значение и могут потенциально облегчить и вдохновить перемены", - заявила дочь Бориса Немцова Жанна, выступившая на заседании совета. Согласно соответствующему законопроекту, предложенному в октябре, Висконсин-авеню между Эдмундс-стрит и Дэвис-стрит будет названа "Борис Немцов Плаза". Название появится под существующей уличной табличкой Висконсин-авеню, и адреса в этом квартале не изменятся, уточняет издание. По словам депутата муниципального совета Мэри Че, время появления законопроекта не связано с текущей политикой США в отношении России или с выборами 2016 года. "Мы - столица государства, и мы прославляем принципы демократического управления", - сказала она. Владимир Кара-Мурза, председатель фонда Бориса Немцова и активный противник Путина, заявил в совете, что сторонники Немцова пытались добиться установления в России табличек и мемориалов в его честь, но безуспешно. "[Уличная табличка] также станет посланием и напоминанием российским демократам, что наша борьба не игнорируется и не забыта, и американцам, что Россия - это не только автократия Путина и что существуют честные россияне, такие как Борис Немцов, которые борются за достоинство и правосудие", - заявил Кара-Мурза. Сенат и муниципальный совет Вашингтона уже использовали названия улиц как способ пристыдить правительство близлежащего посольства. В 1984 году Сенат переименовал улицу напротив предыдущего здания посольства России в честь диссидента Андрея Сахарова, напоминает издание. Источник: The Washington Post