8 декабря 2017 г. Майкл Макфол | The Washington Post Путин виноват в трагедии отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил шокирующее решение отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в связи с "систематической манипуляцией антидопинговыми правилами" со стороны России, пишет экс-посол США в России Майкл Макфол в статье для The Washington Post. "Реакция общественности на это решение - со стороны правительственных чиновников и общественно-политических комментаторов и в моей ленте новостей в Twitter - была очень поляризованной", - отмечает автор. Большинство во всем мире ликовало: "Россия" получила по заслугам, объясняли многие. Но многие россияне выражали противоположное мнение, называя это решение политизированным. "Я придерживаюсь третьей точки зрения", - пишет Макфол. По его мнению, решение МОК было трагическим, но необходимым. "Россию", впрочем, не стоит ни обвинять, ни защищать. "Полная ответственность за эту трагедию должна быть возложена на российское правительство - как со стороны иностранных правительств и спортсменов, так и со стороны российского общества", - считает экс-посол. Друг президента Путина, вице-премьер Виталий Мутко руководил этой промышленной схемой мошенничества. Именно поэтому МОК запретил Мутко участие в олимпийском движении навсегда. Еще один близкий доверенный Путин, президент ОКР Александр Жуков отстранен от должности в МОК. "Не вводите себя в заблуждение, - пишет Макфол: - Мутко и Жуков не были некими изгоями, действующими независимо от Путина. Это были его солдаты. Сегодня в правительстве Путина нет независимых действующих лиц. (...) Путин заставил их принять это решение". "Возложив вину на Кремль, и международное сообщество, и российское общество должны признать, что больше всего от решений российского правительства пострадали "чистые" российские атлеты", - отмечает дипломат. Другими проигравшими оказались болельщики во всем мире, которые хотели видеть российских спортсменов в Пхенчхане - и не как "олимпийских атлетов из России", а как энергичных, гордых и патриотичных членов российской национальной сборной, говорится в статье. Источник: The Washington Post