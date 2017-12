8 декабря 2017 г. Максим Эристави | The Washington Post Западу пора прижать Украину "В сложных политических интригах на Украине трудно разобраться. Но на этой неделе наступил редкий момент ясности", - утверждает в The Washington Post научный сотрудник Атлантического совета и сооснователь новостного агентства Hromadske International Максим Эристави. "Самая важная внутриполитическая проблема в нашей стране - коррупция. И впервые в нашей современной истории у нас есть люди и институты, которые борются с ней, - говорится в статье. - Но в тот самый момент, когда антикоррупционные чиновники начали бороться с проблемой, украинский президент Порошенко принял меры, чтобы подорвать их положение". Эристави сообщает, что сторонники Порошенко в украинском парламенте отправили в отставку главу антикоррупционного комитета и готовятся "нейтрализовать" Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Эксперт указывает также, что в прошлом месяце украинская разведка и генпрокуратура страны воспрепятствовали расследованиям, которые НАБУ вело под прикрытием в Киеве. "Порошенко явно полагает, что его сторонники в Вашингтоне и Брюсселе защитят его в любом случае, ввиду продолжающейся войны с поддерживаемыми Россией силами на востоке Украины. Запад видит в украинском президенте бастион, защищающий Восточную Европу от российских козней, - и дает ему множество причин думать именно так. Сколько бы я ни спрашивал западных дипломатов, почему они не хотят прижать наше правительство, почти всегда слышу один и тот же ответ: "Русские используют любую критику, чтобы дестабилизировать Украину". В недавнем обращении к ООН Порошенко упомянул Россию более двадцати раз. Коррупцию? Единожды", - говорится в статье. "Наши зарубежные союзники могут помочь Украине покончить с этой гнилью. Однако они не смогут сделать это, если не прекратят принимать за чистую монету басни, проталкиваемые правительственными учреждениями, и не начнут защищать свои же инвестиции в украинский прогресс. Иначе эти миллионы, потраченные ими на оказание нам помощи, будут украдены, и наши подлейшие практики мигрируют на Запад - совсем как это произошло в случае с Полом Манафортом, который помогал самому коррумпированному президенту в истории Украины, прежде чем пошел работать на Дональда Трампа", - утверждает Эристави. "Украинские антикоррупционные реформы оказались замечательно успешными - и именно поэтому руководство страны так стремится покончить с ними. Теперь реформаторам и их союзникам на Западе пора прийти на защиту реформ", - говорится в статье. Источник: The Washington Post