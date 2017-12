8 декабря 2017 г. Джессика Донати и Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Распри мешают антикоррупционным усилиям на Украине, поддерживаемым ФБР "Ведущие борьбу с коррупцией украинские оперативники с помощью агентов ФБР в ноябре подбирались к предполагаемой преступной банде правительственных чиновников, как вдруг ситуация резко изменилась", - передают корреспонденты The Wall Street Journal Джессика Донати и Джеймс Марсон. Правоохранители, подчиняющиеся президенту Украины, задержали работавшего под прикрытием детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), который обсуждал с высокопоставленным чиновником взятку в 30 тыс. долларов, напоминает издание. "Инцидент оказался в центре распрей между тремя украинскими правоохранительными ведомствами. По словам западных чиновников, это может подорвать поддерживаемые США усилия по борьбе с коррупцией в стране на восточной окраине Европы", - отмечается в статье. СБУ и Генпрокуратура также раскрыли нескольких агентов, "сорвав операцию, начатую в апреле в связи с информацией о том, что группа чиновников из Государственной миграционной службы могла незаконно оформлять паспорта и другие документы за деньги". Глава НАБУ Артем Сытник в беседе The Wall Street Journal отметил, что на протяжении нескольких месяцев ряд госструктур обвиняли бюро в незаконной деятельности и пытались заблокировать его работу. "То, что мы наблюдаем, это попытка остановить все антикоррупционные реформы на Украине", - прокомментировал он. "НАБУ создавалось как независимый орган, а его директора назначает президент, выбирая из двух кандидатов, представленных независимой комиссией. Ведомство финансируется в основном из госбюджета, а дополнительные средства предоставляют США и их союзники", - говорится в статье. Сытник назвал срыв операции, над которой, по его словам, НАБУ и ФБР работали совместно, "ярчайшим примером противодействия на высшем уровне". Генпрокурор и СБУ используют подконтрольные государству СМИ для дискредитации НАБУ, сказал он изданию. "По словам Сытника, он подозревает, что о тайной операции, целью которой была предполагаемая преступная группа в Государственной миграционной службе, СБУ узнала после того, как НАБУ запросило перехват телефонных разговоров. НАБУ не вправе осуществлять прослушку самостоятельно и переадресовывает запросы в СБУ, что дает возможность получить сведения об операциях бюро", - пишет газета. Между тем генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил НАБУ в незаконных действиях и высказал сомнения относительно деятельности ФБР в стране, отмечается в статье. ФБР в комментарии The Wall Street Journal заявило, что работает на Украине и поддерживает НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в рамках соглашения, подписанного в июне 2016 года. "Мы пришли к заключению, что их сотрудники профессиональны и заслуживают доверия. НАБУ и САП - молодые организации, которые сталкиваются с серьезными вызовами. ФБР продолжит предоставлять НАБУ и САП поддержку и помощь, в которой они нуждаются для выполнения своей важной работы", - сообщили в ведомстве. Источник: The Wall Street Journal