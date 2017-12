8 декабря 2017 г. Бен Коэн, Натан Ходж | The Wall Street Journal Разоблачитель упомянул владельца Nets Михаила Прохорова в контексте российского допингового скандала "Разоблачитель, находящийся в центре дела МОК против России, заявил в показаниях под присягой, что владелец Brooklyn Nets Михаил Прохоров заплатил российской биатлонистке миллионы рублей, чтобы скрыть изощренную допинговую схему, которая привела к отстранению сборной страны от участия в грядущих Играх в Пхёнчхане", - пишет The Wall Street Journal. "Мы категорически отрицаем эту версию", - заявил пресс-секретарь Прохорова. "Когда он купил Nets в 2010 году, Прохоров уже был президентом российской федерации биатлона - олигарху было поручено принести олимпийскую славу его стране в ходе Игр в Сочи в 2014 году. У Прохорова был мандат на неограниченные затраты, и он даже пообещал уйти в отставку, если Россия не завоюет, по меньшей мере, две золотые медали у себя дома", - говорится в статье. Авторы публикации напоминают, что Прохоров активно взялся за борьбу с допингом в этом виде спорта. Но ночью 28 января 2014 года, меньше чем за две недели до церемонии открытия Олимпиады в Сочи, Родченков, по его словам, получил тревожный звонок от Александра Кравцова, главы российской олимпийской делегации. Он сообщил Родченкову, что биатлонистки Екатерина Юрьева и Ирина Старых были дисквалифицированы управляющим органом в этом виде спорта после того, как не прошли тест на допинг. На следующий день, по словам Родченкова, он говорил с Ириной Родионовой, врачом, которая, предположительно, активно участвовала в реализации допинговой схемы. Она спросила, возможно ли "дискредитировать этот анализ", заявил Родченков. По его словам, Родионова позднее сказала ему, что Старых собирается заявить, что ее схема приема допинга была разработана Станиславом Дмитриевым, которого Родченков называет "ценным источником" стимулирующего вещества эритропоэтина. Старых так и не выступила публично со своими данными из первых рук о российской допинговой схеме. Прохоров заплатил биатлонистке "миллионы [рублей], чтобы она молчала", сказала, по словам Родченкова, Родионова. Старых опровергла заявления Родченкова, отмечает издание. Прохоров когда-то дал демонстративное обещание, которое может показаться знакомым российским поклонникам биатлона. Если Nets не выиграют чемпионат в следующие пять лет, сказал Прохоров, он подвергнет себя худшему наказанию, которое только можно себе представить: браку. "Nets так и не выиграли чемпионат. Прохоров все еще холостяк", - иронизируют авторы. "Но он сдержал свое слово относительно биатлона. Россия выиграла одну золотую медаль в Сочи, а не две, и Прохоров заявил вскоре после Олимпиады, что он уходит с поста президента федерации биатлона", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal