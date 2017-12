8 декабря 2017 г. Луиза Раднофски | The Wall Street Journal Если россияне не будут участвовать в Олимпиаде, соревнования по фигурному катанию кардинально изменятся "Соревнования по фигурному катанию, знаковое событие зимних Олимпийских игр, будут выглядеть совсем иначе в 2018 году, если российские спортсмены не приедут в Пхёнчхан после того, как Международный олимпийский комитет отстранил их из-за махинаций их страны с допинговыми пробами", - пишет Луиза Раднофски в статье для The Wall Street Journal. Часть спортсменов могут пригласить участвовать под нейтральным флагом. "Однако некоторые ведущие фигуристы, прежде всего действующая чемпионка мира Евгения Медведева, тем не менее, угрожают отказаться от участия", - отмечает журналистка. В таком случае "некогда могучая спортивная школа получит мощный удар", а соревнования станут состязанием канадских, американских и японских фигуристов, при этом "никто из них не сможет одержать убедительную победу", говорится в статье. "Россия не сможет защитить первую золотую медаль, которую она триумфально завоевала на впервые включенных в программу командных соревнованиях в Сочи, в ходе которых выступления национальных сборных в фигурном катании оцениваются по сумме баллов в мужском и женском одиночном катании, парном и танцах на льду", - рассуждает Раднофски. "Канадская сборная, единственная способная соперничать с российской за золото в командных соревнованиях, скорее всего, извлечет наибольшую пользу из отсутствия России в Пхёнчхане. Американская сборная, которая тоже выдвигает решительные притязания на пьедестал, скорее всего, продвинется вверх, а бронзовая медаль неожиданно станет доступной для более неровных команд из Китая и Японии", - предполагает журналистка. Источник: The Wall Street Journal