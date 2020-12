8 декабря 2020 г. Макс Седдон | Financial Times Российская экономика "восстановилась" быстрее, чем в большей части индустриализованного мира, утверждает замминистра финансов России "Целенаправленный подход Москвы к поддержке экономики России во время пандемии помог ей оправиться от кризиса быстрее, чем большинству промышленно развитых стран, утверждает заместитель министра финансов страны. Хотя кремлевский пакет поддержки в отношении Covid-19 - 4 трлн руб. (54,3 млрд долларов) - составил всего лишь 4% ВВВ, или менее десятой части помощи, предоставленной Германией, Италией и США, по оценке России, сокращение ее ВВП снизилось с 8% в годовом исчислении весной до 3,6% в третьем квартале 2020 года, что поместило страну в пятерку ведущих стран G20", - пишет Financial Times. "Это миф, что российский антикризисный пакет был небольшим, - заявил Владимир Колычев в интервью Financial Times. - Экономике не важно, как вы изображаете свои расходы. Важно то, что они увеличиваются". "По словам Колычева, страна смогла быстро восстановиться, потому что целевые расходы сделали ее более эффективной в борьбе с коронавирусным кризисом, даже несмотря на то, что она потратила меньше, чем другие страны. Он сказал, что в этом году Россия увеличила государственные расходы на 27% процентов - эта цифра, по утверждению Москвы, выше, чем у любой страны ЕС. "Очевидно, что экономика России меньше пострадала во втором квартале и быстрее восстанавливалась в третьем квартале, - отметил Колычев. - Это не только из-за наших мер поддержки, но и потому, что сам карантин в России был структурирован иначе, чем в Европе". "В России зарегистрировано больше случаев Covid-19, чем во всех странах мира, за исключением трех, и в воскресенье был установлен новый суточный рекорд - 29 093 человека. Однако Путин предпочел не вводить общенациональный локдаун, делегировав разрозненные меры местным властям, которые в значительной степени не затронули российскую промышленность, но почти полностью закрыли потребительский сектор, - говорится в статье. - План восстановления не предполагал использования российской подушки сбережений в размере 167 млрд долларов от нефтегазового богатства для прямых выплат предприятиям и гражданам в пользу налоговых каникул и гарантий по кредитам". "Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов, заявила, что "активная финансовая поддержка" со стороны России после Covid-19 была незначительной. "Это неудивительно, поскольку в 2021 году Россия столкнулась с тройным потрясением от Covid, нефти и риска санкций, учитывая выборы в США". По ее словам, в стране "одно из самых незначительных сокращений в глобальном плане из-за арифметики ограничения локдаунов для сдерживания экономического ущерба". Она добавила: "К сожалению, неясно, способна ли в России система здравоохранения справиться с таким количеством случаев Covid". "По словам Колычева, 500 млрд рублей ежегодных выплат России семьям с детьми - одна из немногих мер прямой поддержки в коронавирусном пакете - помогли потребительской активности вырасти на 3-5% во втором квартале, и она продолжает расти на 1-2%. Москва также предоставила несколько налоговых послаблений для секторов, включая малый бизнес и нефтехимию, в том числ сокращение с 20% до 3% для IT-предприятий", - отмечается в статье. (...) "Европейские страны не так быстро увеличивали свои расходы. США, Канада и Австралия могли бы это сделать, но их программы, очевидно, были построены таким образом, что не привели к быстрому росту потребительских расходов. Они восстановились, но потребительского бума не было", - сказал Колычев. (...) "Колычев выступил в защиту решения России не тратить фонд национального благосостояния в размере 167 млрд долларов, отложенный из излишков нефтегазовых доходов, на выплаты по стимулированию экономики, заявив, что их нужно экономить для "справедливого распределения доходов от природных ресурсов между поколениями во времени", а не использовать для выхода из кризиса", - говорится в статье. (...) Источник: Financial Times