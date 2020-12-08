В Китае уже перевернули страницу Covid-19

"(...) В конце 2020 года Китай множит число впечатляющих объявлений: от искоренения бедности в сельских районах до покорения космоса, включая запуск первой национальной цифровой валюты. Столько инициатив, направленных на то, чтобы показать "превосходство социалистической системы с китайскими особенностями", но прежде всего, указывающих на то, что через год после появления Covid-19 страна явно находится в "постэпидемической" фазе, в то время как Запад все еще не видит этому конца", - пишет корреспондент Le Monde в Пекине Фредерик Леметр.

"После 4,9% - в годовом исчислении - в третьем квартале, Китай, как ожидается, продемонстрирует рост выше 5% в четвертом квартале, что позволит ему достичь роста от 2% до 2,5% за год. Значительно меньше, чем в предыдущие годы, но намного больше, чем у 19 других членов G20, которые все могут испытать рецессию в этом году. Некоторые экономисты даже прогнозируют в 2021 году китайский экономический рост на 8-9%. Это воистину достойно праздничного салюта", - говорится в статье.

"Вопреки тому, что можно было бы подумать, такая ситуация не связана с тем, что китайские потребители восстановили расходы, в то время как в остальном мире сидящее на карантине население по-прежнему экономит. Все происходит так, словно Китай занял место западных промышленников, оказавшихся в невыгодном положении из-за карантина, чтобы захватить их долю рынка. По данным, опубликованным в понедельник, 7 декабря, китайский экспорт в ноябре подскочил на 21,1% по сравнению с ноябрем 2019 года. Рост значительно превышает 12%, прогнозируемые специалистами. Вот уже в течение шести месяцев как экспорт возобновился с новой силой", - отмечает автор статьи.

"Никогда еще за десять лет индекс Caixin, отражающий производственную активность Китая, не был таким высоким. Жители Запада хотят защититься от вируса? Они покупают маски китайского производства. Скучая дома, они покупают последний модный электронный гаджет? Опять же, это "сделано в Китае". И наоборот, китайский импорт вырос всего на 4,5%", - пишет Le Monde.

"(...) Поскольку китайские потребители по-прежнему проявляют осторожность - за исключением самых богатых, у которых не снизилась покупательная способность в начале этого года, - государство продолжает свою политику поддержки спроса. В пятницу, 4 декабря, было объявлено о строительстве в ближайшие 5 лет 10 тыс. километров дополнительных железных дорог для лучшего соединения городов в трех регионах: вокруг Пекина, вокруг Шанхая и на юге вокруг Кантона и Шэньчжэня. Цель: "Поощрять скоординированное развитие трех ключевых регионов, стимулировать связь и способствовать экономическому росту", - поясняет официальная газета China Daily, но не указывает сумму счета", - комментирует Леметр.

"В то время как государственные финансы Китая представляют собой загадку, которую еще не удалось решить ни одному квантовому компьютеру, власти, похоже, держатся настороже. В четверг, 3 декабря, Центральный банк Китая и Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности опубликовали пруденциальные критерии, которым должны соответствовать крупнейшие банки страны, такие учреждения считаются слишком важными для того, чтобы можно было допустить возможность их банкротства", - подчеркивает автор публикации.

"По мнению экспертов, под принятые критерии теперь подпадают 20 банков, а не 13, как раньше. Таким способом Пекин более пристально контролирует региональные банки, которые до сих пор ускользали от радаров. В качестве вероятного локомотива восстановления мировой экономики в 2021 году Китай должен избегать любого схода с рельсов", - резюмирует Фредерик Леметр