Теракт в Конфлан-Сент-Онорин: в Чечне похоронили убийцу Самюэля Пати

"(...) Прибывшее на российскую землю 5 декабря тело террориста Абдуллаха Анзорова было захоронено на следующий день, 6 декабря, в Чечне, в селе, откуда родом его семья. Убийцу французского учителя истории и географии Самюэля Пати тайно доставили из Франции, где он скончался 16 октября", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Захоронение произошло в селе Шалажи, где проживает 10 тыс. жителей, примерно в 40 км от столицы республики Грозного. 18-летний Абдуаллах Анзоров, уроженец Москвы, гражданин России, останавливался здесь всего один раз в жизни", - говорится в статье.

"Его похороны могли остаться такими же секретными, как и передача его тела, если бы в интернете не появилось видео, показывающее траурную церемонию. На нем видна толпа из 200 человек, которая сопровождает гроб на заснеженное деревенское кладбище. По данным телеграм-канала "База", который транслировал одну из видеозаписей, уже после получения тела местная полиция закрыла доступ в деревню, чтобы не допустить присоединения к церемонии большей толпы", - отмечает автор статьи.

"Телеграмм-канал 1ADAT, единственное оппозиционное СМИ, базирующееся в Чечне, подтвердил эту информацию и передал свидетельства о запрещении съемок траурного шествия. При этом присутствовало около 60 сотрудников полиции, конфисковавших несколько телефонов. По местному телевидению никаких изображений не было. Все эти данные, судя по всему, подтверждают нежелательный характер распространения этих изображений, хотя Абдуллах Анзоров удостоился похорон "с почестями", по словам "Базы".

"Французские власти обычно стараются не допустить, чтобы могилы террористов стали местами паломничества. Такая логика преобладала при очень незаметном погребении террористов, участвовавших в терактах 2015 года, иногда с анонимными захоронениями", - указывает журналист.

"(...) В случае с Абдуллазом Анзоровым до сих пор трудно сказать, было ли решение о передаче его тела принято на политическом или просто административном уровне. Организация и финансирование транспортировки также остаются неизвестными. В понедельник вечером министерство иностранных дел обратилось в министерство внутренних дел, которое лишь указало, что тело было возвращено по просьбе семьи. "Этот запрос обрабатывался в соответствии с процедурами, предусмотренными для этой цели штаб-квартирой парижской полиции и следственным судьей", - сообщили на площади Бово", - передает Le Monde.

"Траурная церемония прошла в традиционном стиле, обычно не ней читают суры из Корана, однако выкрикивать "Аллаху Акбар", как это прозвучало во время процессии, не принято. С учетом того, как в регионе был представлен теракт в Конфлан-Сент-Онорин, трудно не усмотреть в этом скорее политическое, нежели религиозное послание", - комментирует Виткин.

"(...) Издание "Новая газета" напоминает, что решение о похоронах молодого Абдуллаха в Чечне не могло быть принято без одобрения главы республики Рамзана Кадырова. В России федеральный закон запрещает возвращение тел террористов их семьям и раскрытие места их захоронения", - передает журналист.

"(...) После убийства Самюэля Пати президент Чечни, пропагандирующий у себя строгий ислам, неоднократно преуменьшал значение действий террориста, представляя их как ответ на французские "провокации". Он также назвал Эммануэля Макрона "лидером и вдохновителем терроризма" во Франции", - отмечает автор публикации.

"Эти заявления были благосклонно восприняты частью мусульман в России и вызвали лишь робкое неодобрение со стороны Кремля, который с самого начала придерживался позиции "баланса", резюмированной словами своего официального представителя Дмитрия Пескова: "Оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей", - резюмирует Le Monde.