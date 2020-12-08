Фанат хотел получить от Джона Леннона автограф. Спустя несколько часов он его застрелил

"Марк Дэвид Чепмен долгое время был фанатом "Битлз". Но со временем он возненавидел мир. 40 лет назад он застрелил своего кумира, чтобы самому стать знаменитым", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Вечером 8 декабря 1980 года Джон Леннон и Марк Дэвид Чепмен впервые встретились в Манхэттене у здания "Дакота" - рок-звезда и его фанат, его враг, - повествует автор статьи Ули Бернейс. - (...) Леннон дружелюбно исполнил пожелание несколько полноватого мужчины в возрасте примерно 25 лет, который протянул ему Double Fantasy, новый альбом Джона Леннона и Йоко Оно, и попросил автограф. "Это все, что ты хочешь?", - спросил рок-звезда. "Спасибо, Джон", - ответил Марк Дэвид Чепмен, а по его опухшему лицу, прикрытому слишком большими очками-авиаторами, расползлась улыбка".

"Фанаты снова разбрелись в разные стороны. Перед зданием "Дакоты" рядом со швейцаром остался лишь Марк Дэвид Чепмен. (...) Как желанный трофей, он держал под рукой подписанный альбом. Однако этого ему было недостаточно. Дьявольская миссия привела его еще в ноябре с Гавайев, где урожденный техасец жил последние несколько лет, в "Большое яблоко". Уже третий день он бродил вокруг здания "Дакоты". И пока в кармане его куртки таился револьвер Smith & Wesson 38 калибра, в голове крутилась навязчивая мысль: Я должен застрелить Джона Леннона", - пишет издание.

"Марк Чепмен, родившийся в 1955 году в Форт-Уэрте, Техас, стал фанатом "Битлз", когда в 8 лет ему подарили пластинку With The Beatles. Потом он следил за карьерой "битлов", не пропуская ни одного альбома. Он восхищался захватывающей музыкой и непринужденно ведущими себя кумирами, которые пробуждали в нем желание когда-нибудь тоже выделиться из толпы и стать знаменитым. Он рисовал себе блестящее будущее, но в действительности часто выглядел неудачником. Юноша сложно сходился с коллегами, а отрочество провел в одиночестве, будучи нелюдимым".

"У "Битлз" он нашел подходящий саундтрек для своих кризисов, - отмечает NZZ. - Возможно, в их репертуаре и преобладали любовь и отношения, но они также пели и о разочарованиях. Особенно Леннон. "Я неудачник", - написал он еще в 1964 году; год спустя он взывал о помощи: "Помоги мне, если можешь, мне плохо". Все это будто говорил сам Марк Чепмен".

"Колледж ему пришлось бросить после одного семестра. Страдая депрессией, он буквально пропустил вход в мир взрослых. Он остался подростком без перспектив. Наилучшую связь ему удавалось установить с теми, кто был младше него. Некоторое время он занимался помощью детям вьетнамских беженцев; его подопечные его очень любили", - говорится в статье.

"Возможно, распад "Битлз" весной 1970 года стал одной из причин того, что Марк Чепмен несколько охладел к кумирам своей юности. Однако уже до этого он был недоволен богохульством Леннона. В одном из интервью в 1966 году Леннон сказал, что "Битлз" успешнее Иисуса Христа, и тем самым спровоцировал скандал в США".

"Также и Чепмен не принял это сравнение. Он считал себя примерным христианином. После безуспешных поисков поддержки среди хиппи, он нашел временное пристанище в одной христианской секте. Потом он снова увлекся рок-н-роллом. Попробовал ЛСД. Женился на японке. Как Джон Леннон?".

Чепмен по-прежнему мечтал об успехе и славе, продолжает NZZ. "Тщеславие стало его ложным другом, который увел его в яркий параллельный мир. В мечтах он представлял себя известным, в роли спасителя; а потом и в роли мстителя. В какой-то момент его лихорадочные мечты сменились депрессией. Более того, на пляже Гонолулу он неудачно попытался покончить с собой. Его госпитализировали. После лечения у психотерапевта он остался в клинике в качестве охранника".

Работа давала ему время для размышлений. К тому же он много читал. Случайно к нему в руки попала книга Дж.Д.Сэлинджера "Над пропастью во ржи". Как и Чепмен, главный герой книги Холден Колфилд не ладил с миром, считал людей лицемерными, разыгрывающими порядочность существами. "Роман был призван не огорчать читателя, а в каком-то смысле дать ему пилюлю от разочарования миром. Чепмен понял это неправильно. Его книга привела к настоящей болезни. Самообман и навязчивые мысли взяли верх. Он хотел снять психическое напряжение, совершив преступление, покушение. Была нужна лишь жертва. В книжном магазине Чепмен случайно наткнулся на серию фотографий Джона Леннона. Листая страницы, он почувствовал отвращение. Неужели некогда бунтарская, агрессивная рок-звезда теперь выставляет себя светским Иисусом? "Представь, вовсе нет богатства"? Вот как! А этот предатель наслаждается богатством, владениями, яхтами...".

Поздним вечером 8 декабря 1980 года Джон Леннон и Марк Дэвид Чепмен встретились во второй раз у здания "Дакоты". Когда Леннон с супругой проходил мимо него, Чепмен вышел из своего укрытия и пять раз выстрелил Леннону в спину. Позже он скончался в больнице. "Марк Дэвид Чепмен не оказывал сопротивления при задержании. Он даже вежливо извинился перед полицейскими, что испортил им вечер. "Ты испортил себе всю жизнь", - якобы сказал один из полицейских".

"В 1981 году Чепмена приговорили к пожизненному заключению. На сегодняшний день было отклонено 11 его прошений об освобождении", - пишет Neue Zürcher Zeitung.