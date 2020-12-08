Почему в следующем году Давос расположится в Азии

"Временный переезд Всемирного экономического форума в Сингапур - это удар по Швейцарии и ее политике в отношении коронавируса. В последнее время экономисты критиковали слабую борьбу страны с пандемией", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"За несколько сотен лет жители Швейцарии привыкли к тому, что катастрофы чудесным образом останавливаются у границ их страны. Неважно, насколько плохой была ситуация в других странах: в Альпах можно было спокойно кататься на лыжах даже зимой 1944 года, - отмечает журналистка Шарлотте Тайле. - Тот, кто болел туберкулезом, приезжал в Давос восстанавливать здоровье; кто хотел провести конфиденциальные дипломатические переговоры, находил в Женеве безопасность и возможность неразглашения. А кто просто желал приумножить свое состояние, находил по всей стране банкиров, которые могли уладить все так бесшумно, что налоговые инспекторы на родине ничего бы не узнали".

"Однако пандемия коронавируса перевернула образ не подверженной кризисам Швейцарии. Этой осенью мирные горные районы стали эпицентрами заболеваемости в Европе. "Горячие точки" в Женеве, Швице, Нидвальдене или Цюрихе вызвали замешательство и потому, что ответственные лица в Берне медлили с принятием мер. В то время как во многих других европейских странах был провозглашен очередной локдаун, Швейцария делает ставку на личную ответственность - в сущности мелкие кантоны и их жители должны сами решать, сколько осторожности им проявлять. Федеральный совет в Берне обосновывает это среди прочего и экономическими соображениями: по его словам, страна не может себе позволить закрыть горнолыжные комплексы и торговые площади. И поэтому предпочитает рост числа заражений и смертей", - указывает издание.

Насколько недальновидным оказался такой подход, стало ясно в последние дни: Швейцария временно потеряла один из своих важнейших центров притяжения. Традиционно Всемирный экономический форум проводился в январе в Давосе. "Однако на фоне высокой заболеваемости у политиков и руководителей компаний мало желания бронировать себе билеты в Цюрих или Женеву. Поэтому в борьбе побеждает совсем другое место проведения форума: богатый Сингапур, расположенный к югу от Малайзии. Там пандемия находится под контролем с лета, благодаря строгим мерам, которые приняли многие азиатские страны: измерение температуры, обязанность ношения масок, исчерпывающее отслеживание контактов", - пишет Der Spiegel.

"То, что эти ограничения сослужили службу не только здоровью людей, но и экономике страны, швейцарцы - и многие другие европейцы - осознают лишь с большим запозданием".

При этом в ноябре 60 швейцарских экономистов призывали в своем обращении ввести второй локдаун, а несколько швейцарских газет сообщали, что учредитель ВЭФ Клаус Шваб с большим недовольством наблюдал за "попустительской позицией" страны - в конце концов, для Шваба важно, чтобы в форуме принял участие и новый президент Соединенных Штатов Джо Байден. А 78-летний политик известен своей осторожностью, говорится в статье.

"Поиск нового места проведения форума привел Шваба в Сингапур. На прошлой неделе, когда эта новость распространилась в Швейцарии, политики и бизнесмены отреагировали с тревогой. Особенный протест она вызвала в районе Луцерна, где на форум настроились еще в мае. Однако было уже слишком поздно", - отмечает автор статьи.

"В понедельник стало известно, что в 2021 году Всемирный экономический форум пройдет в Сингапуре. Встреча пройдет под знаком пандемии. Ее девиз "Большая перезагрузка" говорит о том, что форум хочет использовать кризис как шанс для нового начала".

"В Швейцарии, где некоторые журналисты уже видят приближение третьей волны пандемии, не хотят слышать о больших перезагрузках, происходящих в других странах мира. Вместо этого там надеются, что все останется по-старому и страна сможет вернуть себе роль надежной гавани в беспокойном мире. (...) ", - пишет Der Spiegel.