На Западе предпочли бы, чтобы Владимир Путин исчез, как по мановению волшебной палочки

"Российский президент якобы страдает болезнью Паркинсона и раком, сообщают бульварные СМИ. Это, вероятно, больше связано с мечтами Запада, нежели с фактами", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Кремлевская астрология еще в советские времена была неточной наукой. Сегодня заглянуть за кулисы Кремля не проще, ведь президент герметично закрыт от внешнего мира", - отмечает журналистка Цита Аффентрангер.

"То, что Путин именно сейчас якобы должен уйти в отставку, кажется буквально абсурдным. В конце концов, он приложил много усилий для изменения Конституции, чтобы обеспечить себе президентство до 2036 года. Если бы он был болен, он просто ограничился бы окончанием президентского срока в 2024 году, - полагает автор статьи. - То, что сейчас он хочет получить иммунитет от парламента, несколько странно. Но, возможно, сейчас просто настал хороший момент для такого решения, так как страна занята коронавирусом и самой собой".

"Поэтому в случае со слухами о плохом здоровье Путина скорее принимается желаемое за действительное. Неслучайно, что эти сообщения распространяются на Западе, в то время как в России они не появляются даже на оппозиционных сайтах. На Западе многие ни о чем так не мечтают, как о том, чтобы Владимир Путин наконец ушел, чтобы он просто исчез, чтобы с ним больше не пришлось заморачиваться".

"Ведь факт в том, что Запад не знает, что ему делать с Путиным. Ни одна попытка осадить шефа Кремля пока не сработала. Также и введенные после аннексии Крыма санкции не попали в цель. В этом году путинские олигархи снова стали богаче, а не беднее. А несчастные россияне упрямо объединяются вокруг своего президента", - указывает издание.

"Даже молодое поколение, на которое Запад возлагал все надежды, следует за Путиным: согласно опросам, более 50% респондентов больше не считают Россию частью Европы. Запад давно не является в России примером для подражания, которым он сам любит себя считать. И даже если сейчас Путин - по какой бы то ни было причине - уйдет в отставку, вероятно, мало что изменится. Потому что и новое поколение, кажется, уже потеряно для Запада", - заключает Tages-Anzeiger.