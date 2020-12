8 декабря 2020 г. Алексей Хок и Даниэль Лауфер | Die Welt Доброе имя Гамбурга, наглая ложь России "На протяжении нескольких месяцев мнимый новостной портал из Гамбурга распространял фейковую информацию. Расследование Die Welt и портала netzpolitik.org впервые показывает, что в Европе существует целый ряд таких рассадников лжи - а за ними скрывается сеть, связанная с российской спецслужбой". "Немецким новостным сайтам нечасто удается опубликовать расследование, которое вызовет в России эффект разорвавшейся бомбы. Но недавно это удалось изданию Abendlich Hamburg, опубликовавшему якобы разоблачительную статью об Алексее Навальном", - повествуют журналисты Алексей Хок и Даниэль Лауфер. "Автор Abendlich Hamburg Маттиас Фриц якобы выяснил, что вместо Алексея Навального Запад теперь делает ставку на его жену Юлию. По возвращении в Россию она якобы выдвинет свою кандидатуру на выборах в российскую Госдуму. Так говорилось в статье". "Десятки именитых российских сайтов, в том числе онлайн-издание gazeta.ru и бульварное издание "Комсомольская правда", подхватили опубликованную в ноябре историю. Можно было бы подумать, что Abendlich Hamburg добился журналистского успеха. Однако вместо этого сайт исчез из сети", - указывает Die Welt. "Сегодня уже очевидно, что с этим порталом, якобы зарегистрированным в Гамбурге, что-то не так: язык статей похож на плохой перевод с русского, а большинство публикаций являются копиями с российских пропагандистских каналов". Как удалось выяснить Die Welt и netzpolitik.org, существует целая сеть якобы серьезных новостных сайтов, журналисты которых на самом деле не существуют. "На этих сайтах закулисные деятели из русскоговорящего пространства публикуют дезинформацию. Фиктивные иностранные СМИ призваны повысить правдоподобность сообщений, когда они цитируются внутри России. (...) Кукловоды используют в корыстных целях даже серьезные европейские СМИ, чтобы распространять свои конспирологические мифы". "Администраторы сайтов годами заполняют их статьями с других новостных порталов. Зачастую они также копируют статьи серьезных СМИ, например, британского Guardian или телеканала Euronews. Однако время от времени там появляются публикации, явно отличающиеся от остальных. Так, один из сайтов писал на испанском языке якобы о ненависти, которую распространяли американские СМИ после того, как Россия аннексировала полуостров Крым. Текст заканчивался угрозой: "Провокации, направленные против России, приведут к жесткой военной реакции Москвы, которая для Украины будет означать настоящую катастрофу". Мнимый госпереворот украинских националистов может "поднять мир на воздух". "Затем переводы той же статьи появились на различных "европейских" новостных порталах этой сети". "Особых усилий закулисные деятели не прилагали: большинство сайтов ведутся небрежно. На них не указаны контактные данные, а верстка выглядит непрофессионально. (...) Небрежный вид позволяет предположить, что сайты, вероятно, создавались не для настоящих читателей в соответствующих странах", - отмечает Die Welt. "В этой сети постоянным атакам подвергается оппозиционер Алексей Навальный. Как, например, в интервью, которое было опубликовано изданием The Capital News в октябре этого года. В нем американец Грег Баттерфилд высказал сомнения в том, что за отравлением Навального может стоять Кремль. Собеседник издания также строит в интервью домыслы о возможной связи россиянина с ЦРУ - это популярный нарратив российских государственных СМИ, используемый для дискредитации оппозиционера". "Политик Грег Баттерфилд действительно существует, но он вовсе не является "известным членом американской оппозиции", как представляет его The Capital News. Баттерфилд, не отреагировавший на запрос касательно данного расследования, активен в одной из марксистско-ленинистских нишевых партий и посещал оккупированный Россией Донбасс. Для пропагандистской сети американец, вероятно, стал лишь так называемым полезным идиотом, чтобы, как с помощью суфлера, создать основу для того, что произошло потом". "Интервью, которое Баттерфилд дал The Capital News, вызвало резонанс. Его подхватил и перевел текст на русский язык сайт "ИноСМИ", принадлежащий российскому государственному новостному холдингу "Россия сегодня". О нем также писала российская служба финансируемого Кремлем агентства Sputnik". "Издание Abendlich Hamburg, очевидно, попыталось повторить этот трюк - с успехом. Первым распространителем здесь тоже выступил сайт переводов "ИноСМИ". Сейчас в новостном поиске российского поисковика Yandex можно найти около 40 статей разных русскоязычных сайтов, ссылающихся на историю о Навальном из Abendlich Hamburg. (...) На вопрос о том, почему сайт "ИноСМИ" обратился именно к этому неизвестному гамбургскому порталу, он не ответил", - говорится в статье. "Также и технические детали подкрепляют подозрение, что Abendlich Hamburg и другие порталы из этой сети совместно управляются из русскоязычного пространства", - продолжает Die Welt. В частности, в регистрационных данных их доменов можно найти имя реального человека Максима Г. "Согласно расследованию Die Welt и netzpolitik.org, речь идет о 22-летнем молодом человеке из восточноукраинского города Луганска, контролируемого сепаратистами". В телефонном разговоре с журналистами Максим Г. признался, что имеет отношение к Abendlich Hamburg и другим изданиям. "По его словам, с ним связались в Telegram, но кто именно, он не знает. Его попросили сделать сайты, которые выглядели бы как новостные порталы. Он сделал это быстро и неаккуратно "за пару копеек" - получив примерно 11 евро за каждый сайт. Изначально речь шла о 10 сайтах, говорит Максим Г. - затем осталось 7". "По его словам, он узнал о шумихе вокруг Abendlich Hamburg, испугался и удалил сайт. (...) "Я просто фрилансер. Я не несу никакой ответственности", - сказал он. Но, как показывает расследование, все, очевидно, не так просто", - указывает Die Welt. "В своем профиле на сайте разработчиков Github он загрузил исходный код, судя по которому он работал над программами, которые должны автоматически собирать и распространять информацию. Согласно описанию, он также разрабатывал "инструменты для работы с News-Front", в частности расширение News-Front для браузера Chrome". "News-Front - далеко не обычный новостной сайт, - указывают авторы статьи. - Портал ведет свое начало с момента свержения пророссийского президента Украины Виктора Ющенко и аннексии Крыма весной 2014 года. Изначально на сайте преобладали статьи о войне в Донбассе. Сегодня News-Front вырос до формата многоязычной медийной компании, расположенной в Крыму и распространяющей российское мировоззрение на других языках, в том числе на немецком. Как сообщала в 2017 году газета Die Zeit, большая часть бюджета, по словам бывшего сотрудника, поступает от российской спецслужбы". "То, что он разрабатывал расширение для сайта, "случайность", заявил Г. в ответ на запрос. (...) Но вскоре после телефонного разговора программа исчезла из его открытой анкеты". "Речь идет не об отдельных голосах, а о хоре", - подчеркивает Die Welt, упоминая среди прочих такие издания, как молдавский сайт pravdorub, "Эхо Молдовы", Britisherald, La tarde republicana, 24-7news.eu, копирующие статьи друг у друга и являющиеся, по мнению издания, "длинной рукой News-Front". Сам сайт News-Front назвал обвинения "фантазией", а в посольстве России в Берлине отказались комментировать "неофициальные публикации". При этом, пишет далее Die Welt, портал News-Front использует в своих интересах и сайты авторитетных западных СМИ. В частности, в 2017 году на французском сайте Mediapart, специализирующемся на журналистских расследованиях, была опубликована статья с утверждениями о том, что химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун, возможно, вовсе не было. Информация была опубликована от имени некой Кейт Матберг, которая, "согласно расследованию Die Welt, является лишь выдумкой News-Front. Почти каждая пятая ее статья содержала однозначные отсылки к News-Front или связанным с ним сайтам, а использованные изображения были привязаны к серверам в Москве". Те же тексты появлялись от имени Анастасии Франк на кипрском новостном сайте The Duran и в изданиях, связанных с Abendlich Hamburg, говорится в статье. (...) По словам Константина Куле, спикера фракции СвДП по внутриполитическим вопросам, "с одной стороны, с помощью таких дезинформационных кампаний оказывается целенаправленное влияние на процессы принятия решений в демократических государствах. С другой стороны, уличаемые в этом государства пытаются использовать местный открытый медиаландшафт для того, чтобы компрометировать оппозиционеров в своих странах". "Депутат Европарламента от партии СДПГ Тимо Велкен заявил в связи с данным расследованием: "Такие целенаправленные дезинформационные кампании часто являются частью гибридных операций третьих государств". (...)"Например, многие фейковые сообщения о COVID-19 - это результат кампаний России и Китая, - сказал Велкен. (...) - Это похоже на историю о волшебнике из страны Оз, где выясняется, что могущественный, внушающий уважение волшебник - всего лишь старик, который, прячась за кулисами, управляет машиной". "Сайт Abendlich Hamburg, - пишет Die Welt в заключение, - больше не работает. Но дезинформация продолжает жить". Источник: Die Welt