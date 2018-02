8 февраля 2018 г. Майкл Дэли | The Daily Beast Россиянин, который "уладил дела" на зимней Олимпиаде-2002, имел какую-то связь с Трампом "В то время как приближается зимняя Олимпиада 2018 года, предполагаемый босс российской мафии удерживает мировой рекорд как единственный человек, когда-либо осужденный за "улаживание дел" с золотой медалью", - пишет The Daily Beast. "Алимжан Тохтахунов по-прежнему в бегах - этот "вор в законе" или криминальный босс - стоял за скандалом в фигурном катании, когда медали в парном катании на зимней Олимпиаде 2002 года были присуждены мошенническим способом. Приговор ему вынес не кто иной, как Джеймс Коми, который тогда был окружным прокурором Манхэттена", - пишет корреспондент Майкл Дэли. "Он организовал классическую схему "ты - мне, я - тебе". Ты оказываешь поддержку российской паре, а мы поддерживаем французскую пару, и все уедут домой с золотом, и мне, возможно, золота перепадет", - сказал Коми, выдвигая обвинения. "Как будто этого было недостаточно, Тохтахунов был также признан виновным в 2013 году в руководстве криминальной организацией, имевшей отношение к отмыванию денег и торговле оружием, а также к многомиллионому игорному заведению, расположенному в "Башне Трампа" на три этажа ниже пентхауса человека, который теперь является нашим президентом", - пишет автор. Тохтахунов, также известный как Алик или Тайванчик, на данный момент дважды осужден в США, но надежно укрывается в России. По данным прессы, Тохтанунов переехал из России во Францию в конце 1980-х и стал своего рода "вором в законе" в эмиграции - в судебных документах его называют авторитетом, боссом русской мафии в Париже, связанным, в частности, с "распространением наркотиков, незаконной торговлей огнестрельным оружием и переправкой угнанных машин", передает корреспондент. "Когда срок действия визы Тохтахунова подошел к концу, французские власти отказались ее продлить. Он переехал в Италию, где правоохранительные органы прослушивали его телефон в рамках операции "Паутина" - расследования отмывания 9 млрд долларов, полученных незаконными путями, которые были выведены из России", - говорится в статье. "В начале 2002 года итальянские власти сообщили ФБР, что они перехватили несколько телефонных переговоров, проливших некоторый свет на скандал вокруг присуждения золотой медали в парном фигурном катании на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити", - напоминает автор. Канадская пара, Жами Сале и Давид Пеллетье, исполнили свою программу так, что зрители стали требовать присудить им высшие баллы. Выступление российской пары, Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, было, в целом, сочтено худшим, но судьи с небольшим перевесом решили отдать золото им, пишет издание. Немедленный скандал вынудил Мари-Рен Ле Гунэ, судью из Франции, признаться в том, что она проголосовала за русских по настоятельной просьбе президента Французской федерации фигурного катания (FSF), говорится в статье. Впоследствии она пошла на попятную, но ее изначальное признание было в значительной степени подтверждено, когда ФБР перевело итальянские записи телефонных разговоров. "Наш Сихарулидзе упал, канадцы были в десять раз лучше, и, несмотря на это, французы, проголосовав, дали нам первое место", - сказал Тохтахунов российскому спортивному чиновнику вскоре после завершения парного катания. "Записи показывают, что Тохтахунов получил номер телефона российского чиновника, позвонив своему дружку незадолго до Олимпиады. Тохтахунов сказал ему, что с ним связалась мать Марины Анисиной, фигуристки родом из России, которая выступала за Францию", - говорится в статье. В последующем разговоре, вскоре после выступления пар и незадолго до танцев на льду, российский чиновник, похоже, был более чем рад выполнить просьбу Тохтахунова. "Все идет так, как вам нужно, - сказал он Тохтахунову. - Даже если она упадет... но лучше бы ей не падать". Чиновник сказал Тохтахунову, что он позвонит Анисиной и скажет ей: "Я делаю это для Алика [Тохтахунова], однако я хочу, чтобы вы ему кое в чем помогли". Тохтахунов сообщил российскому чиновнику, что Анисина уже обратилась к президенту FSF с просьбой помочь мафиози продлить его французскую визу, передает издание. Однако, как ему уже было известно, он отказался помогать. "Говорю вам, у нее не все в порядке с судейством", - сказал российский чиновник об Анисиной. "Но ты поможешь, да?" - спросил Тохтахунов. "Конечно, мы поможем, потому что вы нам так сказали и потому что французы нам здесь помогли, - сказал чиновник, - [Канадцы] выступили чисто и красиво. Они должны были получить 6,0, а получили 5,8 и 5,9". Чиновник добавил: "Мы победили с преимуществом в один голос. Этот голос был французским, потому что французам ничего не осталось, кроме танцев на льду". Он имел в виду, что это был единственный шанс французов на золотую медаль по фигурному катанию. Позже, согласно судебным документам, "[Тохтахунов] связался с президентом FSF и предложил создать профессиональную сборную по хоккею в Париже". За это он потребовал оказать ему услугу, а именно, помочь с продлением французской визы. Однако впоследствии ему было в этом отказано, и его предложение не было принято, напоминает издание. Олимпийский комитет попытался исправить ситуацию, присудив золотые медали обеим парам - канадской и российской. Коми выдвинул обвинения Тохтахунову. Итальянская полиция арестовала обвиняемого "олимпийского посредника", говорится в статье. Однако он был освобожден в 2003 году, проведя год в венецианской тюрьме, и вернулся в Россию. Там он купил небольшую московскую газету, и она стала проводить ярую пропутинскую линию. По некоторым данным, он также начал удаленно руководить операцией по отмыванию денег на сумму 100 млн долларов и игорным заведением, которое находилось на 63-м этаже "Башни Трампа", пишет автор. "Тохтахунов, без сомнения, наслаждается, глядя, как Америка встает с ног на голову, как какой-нибудь клоун на льду. Он даже смог увидеть увольнение и позор Коми", - отмечает корреспондент. Источник: The Daily Beast