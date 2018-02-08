Коалиция, которая дорого обошлась Меркель

Канцлер Ангела Меркель отдает три ключевых министерства социал-демократам. Хорст Зеехофер (ХСС) возглавит четвертое. Внутри ХДС нарастает недовольство, пишет Юрген Штрайхаммер на страницах Die Presse.

В Германии, через 136 дней после парламентских выборов, завершились коалиционные переговоры - об этом в среду объявили председатели трех партий: Ангела Меркель (ХДС), Хорст Зеехофер (ХСС) и Мартин Шульц (СДПГ). "Если все пройдет гладко, еще до Пасхи Меркель будет в третий раз избрана канцлером ФРГ", - говорится в статье.

Заключительный раунд затяжных переговоров продолжался около суток. "Фотографии пустых коробок из-под пиццы и кофейных стаканчиков свидетельствовали о бессонной ночи в берлинском Доме Конрада Аденауэра (федеральное бюро партии ХДС. - Прим. ред.). В среду утром просочилась информация о компромиссе, который не мог не польстить социал-демократам: СДПГ забирает себе шесть министерств, в том числе престижные: Минфин, МИД и Министерство по труду и социальным вопросам. В последние раз такое было в 2005 году - однако тогда социал-демократы получили 34,2% голосов, эти же выборы ознаменовались для СДПГ историческим провалом - партия набрала лишь 20,5%", - напоминает корреспондент.

Хорст Зеехофер, председатель ХСС, получает "суперминистерство", в ведении которого, помимо внутренних дел, оказывается и такая сфера, как строительство. "ХДС будет заведовать обороной, образованием, экономикой, здравоохранением и сельским хозяйством", - передает Штрайхаммер. В социальных сетях уже ходит шутка о том, что ХДС удалось хотя бы сохранить за собой должность федерального канцлера.

"Страсти внутри ХДС накаляются. (...) С недовольной миной место переговоров покинул неофициальный лидер консервативного крыла партии, оппонент Меркель Йенс Шпан - он остался без министерского портфеля. В окружении Меркель поговаривают, что список будущих министров не стал сигналом к примирению, который могла бы послать федеральный канцлер своим критикам. Но Меркель находится не в начале своей политической карьеры, - замечает автор статьи: - ей больше не надо действовать с оглядкой".

Четвертый кабмин дорого обошелся госпоже канцлер, причем в прямом смысле слова, говорится в статье. "В ближайшие четыре года будет израсходовано 46 млрд евро - на одно только образование, по требованию СДПГ, будет направлено 11 млрд. В коалиционном договоре, как подчеркнул Мартин Шульц, прослеживается "почерк социал-демократов", - передает издание.

"Социал-демократы, получив Минфин и МИД, будут занимать ключевые позиции в европейской политике, которая будет играть весомую роль в будущей "большой коалиции", - замечает автор статьи.

Сам Шульц сменит кресло председателя партии на должность министра иностранных дел, сообщает издание.