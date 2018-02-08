Президент футбольного клуба "Марбелья" будет освобожден под залог

"Суд Малаги постановил освободить Александра Гринберга, владельца и президента футбольного клуба "Марбелья", из-под стражи при условии, если он внесет залог в размере 750 тыс. евро", - сообщает журналистка El Pais Ребека Карранко. "Гринберг находится под стражей с 28 сентября прошлого года, его обвиняют в том, что он был одним из лидеров русской преступной организации, которая занималась отмыванием денег и совершала преступления в отношении министерства финансов Испании", - говорится в статье.

"Защита Гринберга представила различные ресурсы, пункт за пунктом опровергая обвинения, которые исходят от прокуратуры", - пишет издание. "Гринберг, как уверяют его адвокаты, - предприниматель, перенесший часть своей фирмы недвижимости из России в Испанию, где он живет с семьей и где учатся его дети. Добавляется, что ни из доказательств, ни из "телефонных перехватов" нельзя заключить, что Гринберг состоит в русской мафии или "замешан в каком-либо преступлении", - говорится в статье.

"Освобождение Гринберга из тюрьмы последовало за освобождением Арнольда Арнольдовича Спиваковски, также известного как Тамм, обвиняемого в руководстве одной из мафиозных организаций - в данном случае "Солнцевской". В его случае суд тоже счел, что риска побега нет, и на прошлой неделе постановил выпустить его под залог. Расследование проводилось на протяжении трех с лишним лет Гражданской гвардией и Антикоррупционной прокуратурой под надзором 1-го суда первой инстанции Марбельи. На момент публикации за решеткой остается лишь один из 11 арестованных", - говорится в статье.