Обороноспособность НАТО: драматичное численное меньшинство

В качестве реакции на аннексию Крыма НАТО повысило боеготовность на своих восточных рубежах. В случае нападения со стороны России численное преимущество будет не на стороне Североатлантического альянса, сетует корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Лоренц Хемикер.

В ходе стартующей на будущей неделе Мюнхенской конференции по безопасности число выступлений, дискуссий и параллельных мероприятий будет зашкаливать. "Речь пойдет о мировом голоде, миграционных потоках, глобальном потеплении и горячих точках на Ближнем Востоке. Однако после того, как Россия в 2014 году аннексировала Крым и подливает масла в огонь войны на Востоке Украины, одной из центральных тем конференции в Мюнхене снова стала обороноспособность НАТО", - пишет журналист.

"Североатлантический альянс, - продолжает Хемикер, - повысил обороноспособность на своих восточных рубежах за счет новых батальонов и дополнительно проводимых учений. Эстония, Латвия, Литва и Польша получили по международному батальону НАТО. В состоянии боеготовности находится и группа быстрого реагирования, куда входит 5 тыс. военных - если на страны Балтии будет совершено нападение, она будет доставлена туда в течение нескольких дней. Так, по крайней мере, все выглядит на бумаге".

Однако, несмотря на все предпринятые меры, замечает журналист, в случае удара со стороны России по уязвимым местам НАТО, альянс не будет иметь численного превосходства в силе. "О том, насколько серьезным является дисбаланс сил, свидетельствует анализ, подготовленный американским аналитическим фондом Rand Corporation, речь о котором наверняка пойдет в Мюнхене", - говорится в статье.

"Авторы документа рассматривают в рамках предложенного сценария возможность внезапной российской операции, которая будет проводиться из Западного военного округа", - повествует журналист. Эксперты ограничиваются сравнением сил, которые могут быть задействованы на территории стран Балтии в первые недели военных действий. "Россия лидирует уже по численности войск. В то время как страны Балтии совместно с натовскими батальонами и находящейся в Польше американской бригадой могут предоставить порядка 32 тыс. военных, Россия может задействовать до 78 тыс. военнослужащих. Этот дисбаланс усилит и соотношение единиц систем основных наземных вооружений. В распоряжении НАТО находятся 129 боевых танков. У России - 757. Что касается БМП, ситуация выглядит не лучше: на 280 машин альянса приходится 1275 единиц аналогичной российской техники", - перечисляет издание.

Однако самую серьезную разницу эксперты выявили в численности единиц артиллерии. Авторы исследования пишут о том, что соотношение единиц артиллерийских самоходных установок выглядит как 1:11, ракетных пусковых установок 1:270 - не в пользу альянса.

"По мнению авторов анализа, ситуация выглядит подобным образом, в том числе, потому, что страны Запада долгое время были заняты операциями по восстановлению стабильности в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. (...) Россия, напротив, (...) предпочитала модернизировать тяжелое вооружение и тренировать в ходе учений операции против армий других государств", - говорится в статье.

Однако, как пишет Лоренц Хемикер, было бы неверно говорить о том, что НАТО не имеет ни малейшего шанса на успешную оборону в случае атаки. "Североатлантический альянс располагает более мощными ВВС, чем Россия. Как пишет Rand Corporation, на вооружении РФ находится 1251 современный боевой самолет - против 5357 натовских. (...) Принимая во внимание возможность их быстрой передислокации, превосходство в воздухе может быть решено в пользу НАТО. Вопрос в том, достаточно ли этого, чтобы отразить нападение - в том числе и из-за серьезной российской системы ПВО. Аналитики Rand Corporation исходят из того, что в Западном военном округе РФ располагается более 600 систем "земля-воздух" с разным радиусом действия, которые представляют угрозу практически для всех боевых самолетов, находящихся на вооружении стран альянса".

Как пишет автор статьи, анализ Rand Corporation обнажает парадокс в оборонной политике, который существует уже много лет. "Несмотря на стратегический перевес по части оборонного бюджета, численности войск и основных оружейных систем, альянсу не удается увеличить в свою пользу численный дисбаланс в странах Балтии. Вместо этого НАТО делает ставки на осторожное наращивание вооружений и готовность к диалогу. В штаб-квартире НАТО опасаются, что Москва может расценить ускоренное уравнивание соотношения сил как агрессивное поведение. Этого никто не хочет".

Авторы анализа указывают на то, что их исследование ни в коей мере не говорит о реально существующих у русских планах по нападению. "Однако, если политическая ситуация в России в скором времени изменится, Запад будет выглядеть довольно беспомощно. Об этом стоит поговорить в Мюнхене", - резюмирует журналист.