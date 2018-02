8 февраля 2018 г. Саймон Купер | Financial Times Россия вмешивается в то время, как Европа голосует "Сегодняшняя Америка несет для европейцев полезную функцию: это образец того, как не нужно руководить обществом", - пишет обозреватель Financial Times Саймон Купер. "США уже продемонстрировали, как легко впасть в плутократию или расколоть страну на два враждебных племени. Теперь они преподают другой урок-предостережение: как способствовать успеху российского вмешательства, превратив его в вопрос межпартийной борьбы. Большинство республиканцев ведет себя так, словно проблема - не в российском вмешательстве в выборы 2016 года, а в том, как эту тему расследует ФБР", - говорится в статье. "Теперь у России есть крупные устремления в Европе. Если на выборах 4 марта в Италии сложить вместе прогнозируемые голоса за прокремлевские "Движение пяти звезд" и "Лигу Севера", а также путинского приятеля Сильвио Берлускони, вы получите около 58%. Официальные лица по всей Европе - возможно, слишком поздно - отчаянно создают механизмы, которые защищали бы от кремлевского вмешательства", - утверждает автор. Купер признает: "Россия не была самым крупным фактором на выборах в США", а в США и Великобритании имеются в избытке "фейковые новости отечественного производства". Но журналист находит правдоподобным, что именно взлом электронной переписки демократов российскими хакерами внес решающий вклад в победу Трампа. "Россия обнаружила, что дезинформация - более дешевый и, возможно, более эффективный способ влияния, чем ввод танков или инвестиции за рубежом", - утверждает автор. "Если говорить в общих чертах, то Кремль стремится расколоть ЕС и НАТО. Быстрый способ это сделать - укрепление таких популистских движений, как сторонники "Брекзита" или "Пять звезд", - пишет он. По словам автора, "российская сторона постоянно адаптирует свою дезинформацию в зависимости от того, что эффективно в том или ином месте". "Прокремлевские публичные фигуры по всей Европе (а Россия составляет их списки) могут распространять мысли России", - пишет автор, упоминая о "Национальном фронте" во Франции и "Пяти звездах". "Вся эта деятельность порождает важное в психологическом отношении убеждение, что прокремлевские взгляды разделяются широкой общественностью гораздо шире, чем в действительности. А фейковые новости формируют недоверие ко всем СМИ", - говорится в статье. Источник: Financial Times