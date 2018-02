8 февраля 2018 г. Саймон Тисдолл | The Guardian Пока Владимир Путин крадет победу на выборах в России, наши лидеры постыдно молчат "В следующем месяце Россия будет голосовать на президентских выборах, на которых Владимир Путин непременно победит. На секунду задумаемся над этим утверждением. Выборы предполагают соперничество. И как это нынешний президент, который занимал пост уже три срока и непрерывно с 1999 года держал в своих руках власть в Кремле, может быть заранее уверен в победе?" - пишет журналист The Guardian Саймон Тисдолл. Ответ, по словам журналиста, заключается в том, что выборы в России - одно лишь название. Для россиян в этом нет ничего нового. "Более удивительно вялое попустительство западных демократий, граничащее с пособничеством", - подчеркивает автор статьи. "Если бы эти подтасованные выборы проводились в Иране, Зимбабве или Венесуэле, из Белого дома ежедневно исходили бы твиты с воплями возмущения. Но Дональд Трамп странным образом молчит", - отмечает Тисдолл. Всем известно, что Трамп питает слабость к крутому парню из Кремля, но нынешнее поведение его администрации даже по меркам Трампа достойно презрения, считает журналист. "На прошлой неделе, вместо того чтобы осудить суровое обращение с Навальным и зияющую нехватку демократии в России, Трамп отказался вводить дополнительные санкции против Путина и его олигархов, которые были согласованы Конгрессом в прошлом году. Он мог бы с тем же успехом надеть значок предвыборной кампании "Голосуйте за Влада", - говорится в статье. Тереза Мэй раскритиковала Путина за вмешательство в выборы других народов, но "ни она, ни Борис Джонсон не стали публично протестовать против того, чтобы Путин украл победу на собственных выборах". "Это молчание резко контрастирует с часто высказываемыми опасениями Великобритании относительно поддержки демократии в Африке и где-нибудь еще, - отмечает Тисдолл. - Европейские корифеи Франция и Германия были не более откровенны, хотя ЕС и противился отстранению Навального [от участия в выборах]. Он безобидно заявил, что запрет "вызывает серьезное сомнение в политическом плюрализме в России". "И даже не думайте, что западные правительства, чтобы повлиять на голосование, могут начать такие же секретные кибероперации и операции по дезинформации, которые Путин применял против голосования у них", - добавляет журналист. "Возможно, западные лидеры опасаются нестабильности, а также финансового и энергетического краха, если Путин потеряет власть. Возможно, ослабленный, разобщенный Запад махнул рукой на постсоветскую демократию периода после холодной войны. Может быть, в случае с Трампом он восхищается железным диктаторским подходом и хочет ему подражать. Апологеты говорят, что мы не понимаем Россию и Путина. И все же весь мир понимает лжеца и мошенника", - резюмирует Тисдолл. Источник: The Guardian