В Европе растет страх перед ядерным вооружением

"Трамп собирается разрабатывать ядерное мини-оружие, вооружаются также Россия и Северная Корея. Подвергается ли опасности Договор о нераспространении ядерного оружия?" - задаются вопросом Доната Ридель и Аннетт Майритц на страницах немецкого издания Handelsblatt.

"Наступает второй атомный век, с большим количеством действующих лиц и с меньшей стабильностью", - констатирует ежегодный отчет Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. "В будущем нам снова придется намного интенсивнее заниматься ядерными стратегиями, - заявил в разговоре с Handelsblatt глава конференции Вольфганг Ишингер. - Мы не можем допустить, чтобы контроль над вооружениями в ядерной сфере продолжал терпеть ущерб".

Начиная с прошлой пятницы, когда Трамп представил новую ядерную стратегию США, союзники НАТО опасаются, что скоро - и это будет впервые за пять десятилетий - больше может не быть договора, который регулирует ядерные отношения между США и Россией, говорится в Мюнхенском докладе о безопасности, выдержки из которого оказались в распоряжении Handelsblatt.

"Отношения между НАТО и Россией ухудшились еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Наряду с Украиной российской агрессии боятся также балтийские страны и Польша. Мюнхенский доклад о безопасности описывает возросший страх перед российским внедрением или хакерскими атаками в Прибалтике как отнюдь не безосновательный: так, большинство русскоязычных твитов в этих странах, в которых упоминались НАТО и одно балтийское государство, принадлежат не людям, а ботам - это знак целенаправленных кампаний по дезинформации со стороны России, какие наблюдались и во время выборов в США, - передает издание. - Конфликты между Россией и Западом доклад обозначает как нерешенные, имеющие тенденцию обостриться в любой момент, потому что экономика России остается сравнительно слабой; торговля с ЕС развивается медленно ввиду санкций. Одновременно Россия начиная с 2011 года значительно увеличила свои расходы на оборону в сравнении с ВВП - в то время как бюджеты стран ЕС, например, Германии, едва ли изменились".

Начиная с 2014 года США также обвиняют Россию в тестировании новых ракет средней дальности и, тем самым, в нарушении договора о РСМД, предусматривающего полную ликвидацию и отказ от атомных ракет средней дальности. "Согласно мюнхенскому докладу о безопасности вместе с договором о РСМД по наклонной может пойти и договор СНВ-III, по которому обе страны обязуются сокращать, а не наращивать свой ядерный арсенал", - говорится в статье.

Глава Мюнхенской конференции опасается, что в опасное положение может попасть и Договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому 191 государство - за исключением Индии, Израиля, Пакистана, Южного Судана и Северной Кореи - обязуются не распространять ядерное оружие, передает издание. "Многие страны помнят, как в 1990 году Украина отказалась от атомного оружия - а в 2014 году на нее напала Россия", - передает издание слова Ишингера.

"Эксперты едины во мнении: настолько хрупким, как сейчас, ядерный миропорядок не был давно", - отмечают авторы статьи.

Глава Мюнхенской конференции требует большего участия европейцев в сохранении международных договоров. "Европейцы будут главными пострадавшими", если дело дойдет до новой гонки вооружений между ядерными державами, США и Россией, говорится в публикации.