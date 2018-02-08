Российский город обвинили в том, что он "очистился от смога" только ради предвыборного визита Путина

В Красноярске перед визитом Владимира Путина мало что было предоставлено воле случая, передает корреспондент Independent Оливер Кэрролл. Днем ранее муниципальные работники чистили городские улицы, бордюры и крыши, а в день визита сотни полицейских заняли стратегические точки в городе. Когда прибыл президентский самолет, аэропорт закрыли. Один самолет бросили посреди посадки, и пассажирам пришлось два часа терпеть минусовые температуры.

Темой для обсуждения должны были стать молодежь и спорт - Путин приехал, чтобы осмотреть новые спортивные объекты перед открытием зимней Универсиады в 2019 году. Большая часть дня шла по плану, но в последний момент в расписание внесли изменения. "Центральная встреча с местными чиновниками была расширена - на нее позвали лидеров промышленности. И фокус внимания был новый - экология", - сообщает Кэрролл.

"Мы хотим, чтобы Красноярск стал не только мощным спортивным кластером. Мы хотим, чтобы это было место, где люди хотят жить. Нам нужно уделять особое внимание проблеме экологического контроля", - передает журналист слова Путина.

"Мало кто из местных ожидал, что Путин произнесет эти слова, - отмечает Кэрролл. - И не то чтобы загрязнение города не было проблемой. Наоборот: в минувшие выходные Красноярск стал мировым лидером по смогу, обойдя Калькутту и Дакку и выйдя на первое место по зафиксированному загрязнению воздуха. Но до слов президента, произнесенных за шесть недель до выборов, вопрос об отвратительном воздухе в Красноярске мало кого интересовал в Москве".

Красноярск находится в низине между гор, напоминает автор. "Всякий раз, когда ветра нет, городские машины, алюминиевый завод и электростанция накачивают воздух хворью. Результат - черный смог, а уровень бензапирена, особо токсичного вещества, может быть в 114 раз выше предельно допустимого. Доля раковых заболеваний высока и растет на целых 2,5% ежегодно. Особенно поражает рост заболеваемости среди детей", - говорится в статье.

"По словам местного журналиста Алексея Тарасова, во всем городе люди обыденно говорят об экологической эмиграции. Некоторые уже уехали - за границу или в более приятные российские края - Сочи или Краснодар. По его словам, терпение свойственно сибирскому менталитету, но экология оказалась одной из проблем, способных объединить людей", - сообщает корреспондент Independent.

На передовой сопротивления - Игорь Шпехт. Его проект Krasnoyarsk.nebo собрал средства на сеть независимых станций мониторинга и в режиме реального времени предоставляет отчеты о качестве воздуха.

К моменту прибытия президента качество воздуха перестало бить мировые рекорды, передает Independent, и для некоторых местных жителей в этом не было случайности.

"Наша база данных все еще невелика, но мы можем сказать, что чрезмерных показателей никогда не бывает, если в городе находятся чиновники высшего ранга, - сказал Игорь Шпехт. - Логически можно сделать вывод, что они либо с осторожностью выбирают дни, либо наша промышленность знает, как уменьшить загрязнение".

Галина Полякова, старший научный сотрудник Института леса имени Сукачева, считает, что ситуация в Красноярске имеет глобальное значение: "Лес Сибири остается одним из главных легких мира, а ее водные артерии - мировым океаном. Рано или поздно наша катастрофа затронет всех".