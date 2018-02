8 февраля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Россия бьется за допуск в Пхенчхан, обижается и блистает Игры-2018 уже стартовали, а CAS все еще решает судьбу некоторых потенциальных участников из России. Путин заявил, что его страна остается лидером мирового спорта, руководитель Федерального медико-биологического агентства заверил президента-спортсмена, что "российская сборная чище всех", и русские, судя по опросам, верят, что государственной системы допинга не было. В Пхенчхане в фокусе внимания СМИ - блистательные российские фигуристки. "Вполне возможно, что в Пхенчхане уже начнутся первые соревнования, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение по поводу допуска российских спортсменов к Олимпиаде", - пишет Tageszeitung. Российская фигуристка, представительница парного катания, Ксения Столбова уже вышла из гонки: по словам ее тренера Нины Мозер, весь процесс допуска к Играм настолько ослабил ее, что участие не имеет смысла, передает корреспондент. "Вероятно, это рассердит Путина. Во время предвыборного выступления в Красноярске он заявил, что Россия все еще является ведущей спортивной державой мира - несмотря на все, что сейчас происходит", - говорится в статье. Путин упомянул также ЧМ по футболу, зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске и чемпионат мира по боксу под эгидой Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Между тем AIBA "известна своей коррумпированностью", утверждает автор, а назначенный и.о. президента AIBA Гафур Рахимов, "по слухам, является настоящим мафиози, замешанным в торговле героином". Он оказал решающее содействие тому, чтобы Игры 2014 года были проведены в Сочи. Однако это уже другая история "ведущей спортивной державы мира", замечает журналист. В декабре МОК объявил, что Россия не допущена к зимней Олимпиаде из-за ее допинговой схемы, которая исказила результаты нескольких Игр. Значит, число россиян на соревнованиях в Пхенчхане будет равно нулю? Нет, все сложнее, пишет обозреватель The New York Times Джулиэт Мейкур. Примерно 400 российских спортсменов были уведомлены, что смогут соревноваться под нейтральным флагом, в нейтральной спортивной форме, если докажут, что не нарушали антидопинговые протоколы. Позднее Россия включила примерно 170 из них в свою олимпийскую команду. В среду Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что спешно рассмотрит апелляции на недопуск 47 российских спортсменов и тренеров. Так сколько же "олимпийских спортсменов из России", как будет назван этот контингент, станут участвовать в церемонии открытия в пятницу? Отвечаем: слишком много, пишет Мейкур. На взгляд журналиста, у МОК был шанс сурово предостеречь любую страну: "Дадите допинг своим спортсменам или нахимичите с пробами - ваш флаг исчезнет с Олимпиады". Вместо этого в Пхенчхане налицо "полумеры типа отсутствия флагов и неисполнения гимнов, а также громогласная дерзость России, которая давит на МОК, требуя уступок", говорится в статье. Разочарование президента-спортсмена, большого любителя дзюдо и хоккея, никогда не было столь очевидным, как во вторник, во время его поездки в Красноярск, пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль, напоминая, что в это же время CAS рассматривает апелляции 47 российских спортсменов, подозреваемых в применении допинга. Вояж Путина в Красноярк, представленный Кремлем как предвыборная поездка, отчасти превратился в сеанс публичного порицания, на который были вызваны министры, местные чиновники и бизнесмены. Речь шла о задержке строительства в городе некоторых спортивных объектов для Универсиады, передает Авриль. "Несмотря на ситуацию, которая сейчас развивается вокруг российского спорта, и в сегодняшнем олимпийском цикле, без всяких сомнений, наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий", - заявил глава государства. Руководитель Федерального медико-биологического агентства заверил своего высокого гостя, что "российская сборная чище всех". Владимир Уйба сообщил президенту об использовании новых "протеинов, полученных экстракцией из природных источников", разработанных для того, чтобы предложить спортсменам такие лекарственные добавки, которые не вызовут ни малейших подозрений со стороны международных антидопинговых служб, передает корреспондент. "Путин - это хозяин дома, который наблюдает за стройкой. Если он этого не сделает, дом обрушится и будет революция, это мы уже проходили", - радостно сказал корреспонденту Сергей, служащий МЧС в отставке. "Опровержения властей в ответ на обвинения в существовании государственной допинговой системы принимаются жителями России за чистую монету. По опросам ВЦИОМ, сейчас 74% россиян думают, что допинговая практика сводится к "отдельным случаям" - полтора года назад, когда разразился допинговый скандал, так отвечали 58%", - отмечает Авриль. Обозреватель The New York Times Джери Лонгман посвящает свой материал российским фигуристкам. "По общим ожиданиям, на зимней Олимпиаде россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова завоюют две из трех возможных медалей в одиночном фигурном катании среди женщин, а на командных соревнованиях позволят России претендовать на золотую медаль", - говорится в статье. На льду Медведева проявляла себя как артистка, идущая к творческой зрелости, и мастер новаторской техники, и она выступала с беспощадной стабильностью. Когда в октябре на соревнованиях Медведева упала с двойного акселя, она поразилась этому больше всех. Она назвала это "моральной слабостью", хотя задним числом стало ясно, что причина была скорее в травме. "Медведева - уже третья известная российская фигуристка из числа тех, в чьей карьере недавно произошел сбой из-за травмы или расстройства пищевого поведения. Может быть, то, что Россия делает ставку на миниатюрных юных фигуристок, создало риск травм и срыва карьеры для некоторых представительниц спортивной элиты еще в подростковом возрасте?" - пишет автор. Аделина Сотникова пропустила нынешний олимпийский сезон, сославшись на травму. Юлия Липницкая ушла из спорта в августе прошлого года, заявив, что боролась с анорексией. Травмы и расстройства пищевого поведения - обычное явление в фигурном катании. Так, американская фигуристка Грейси Голд временно прекратила занятия фигурным катанием, сославшись на депрессию, повышенную тревожность и пищевое расстройство. "Необходимость держать низкую массу тела ради успешных прыжков сильно давит на фигуристов", - отмечает журналист. "Наш вид спорта действительно требует, чтобы ты все время себя контролировала", - сказала Медведева. "При централизованной системе тренировок в России, где несколько лучших фигуристов каждый день практикуются вместе и подталкивают друг друга к прогрессу, совсем юные девочки - в 10, 11 или 12 лет - выполняют ряд сложных прыжков в три оборота. Пока фигура не оформилась и не округлилась в пубертатный период, выполнять прыжки легче, - пишет Лонгман. - Но в юности тело (...) все еще растет и может быть уязвимо перед травмами суставов и мягких тканей". Американский фигурист Джонни Вейр, тренировавшийся под руководством россиян, признал, что всегда есть опасность переусердствовать на тренировках или попытаться выполнить прыжки, к которым фигурист не готов, но сказал, что российские тренеры и функционеры практикуют систематический и осторожный подход, передает корреспондент. "Я нахожу, что у американцев намного больше травм", - сказал Вейр.