Путин проводит кампанию, отстаивая честь российских спортсменов

Несмотря на историю с отстранением российской сборной от участия в Олимпиаде в Южной Корее, российский президент отстаивает превосходство своих спортсменов и имидж своей страны, пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль из Красноярска.

"После того как Владимир Путин вернул России ее дипломатический престиж, он вдобавок берет на себя обеспечение ее лидерства в мире спорта. Однако амбиции главы Кремля тормозятся руководством МОК, решившим изгнать российский флаг с Игр в Пхенчхане; планам Путина также мешают чиновники, несовершенно исполняющие его указы, - говорится в статье. - Разочарование президента-спортсмена, большого любителя дзюдо и хоккея, никогда не было столь очевидным, как во вторник, во время его поездки в Красноярск, большой университетский город в Восточной Сибири, который в начале 2019 года должен принять Всемирную зимнюю Универсиаду - спортивные соревнования студентов. Одновременно с этим Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает апелляции, поданные 47 спортсменами, подозреваемыми в применении допинга, которым угрожает - в лучшем случае - отстранение от участия в Олимпиаде в Пхенчхане, а в худшем - пожизненное изгнание с любых международных соревнований".

Вояж Путина в Красноярк, представленный Кремлем как предвыборная поездка ввиду ожидаемого продления мандата после 18 марта, отчасти превратился в сеанс публичного порицания, на который были вызваны как минимум шесть министров и заместителей, вице-директор ФСБ, губернатор, долларовый миллиардер Владимир Потанин и кучка предпринимателей. Речь шла о задержке строительства в городе некоторых спортивных объектов, предназначенных для приема Универсиады, передает Авриль.

"Несмотря на ситуацию, которая сейчас развивается вокруг российского спорта, и в сегодняшнем олимпийском цикле, без всяких сомнений, наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий", - заявил глава государства.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства заверил своего высокого гостя, что "российская сборная чище всех". Владимир Уйба сообщил президенту об использовании новых "протеинов, полученных экстракцией из природных источников", разработанных для того, чтобы предложить спортсменам такие лекарственные добавки, которые не вызовут ни малейших подозрений со стороны международных антидопинговых служб, передает корреспондент.

"За сутки до церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане, Москва все еще не знает, сколько российских спортсменов получат разрешение на участие в соревнованиях", - указывает корреспондент.

В Красноярске, несмотря на хаос, связанный с президентским кортежем, население, судя по всему, положительно оценивает взбучку, которую устроил их лидер чиновникам - эта профессия еще с царских времен пользуется дурной репутацией, говорится в статье.

"Путин - это хозяин дома, который наблюдает за стройкой. Если он этого не сделает, дом обрушится и будет революция, это мы уже проходили", - радостно говорит Сергей, служащий МЧС в отставке.

"Опровержения властей в ответ на обвинения в существовании государственной допинговой системы принимаются жителями России за чистую монету. По опросам ВЦИОМ, сейчас 74% россиян думают, что допинговая практика сводится к "отдельным случаям" - полтора года назад, когда разразился допинговый скандал, так отвечали 58%. За неимением возможности ускорить строительные работы, президент бросился на защиту своих спортсменов", - пишет Авриль.