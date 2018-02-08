Северная Корея - государство-изгой, с которым нет хороших решений

В дискуссионной рубрике Le Monde три эксперта сходятся во мнении о том, что режим Пхеньяна наделен ядерным оружием и к этому надо подготовиться.

Несмотря на нынешние переговоры между двумя Кореями, ситуация на полуострове остается самым большим вызовом, возникающим сегодня перед миром. В 2017 году режим Ким Чен Ына сумел доказать, что его программа ядерного и баллистического вооружения представляет собой реальную и достоверную ударную силу, говорится в статье.

Как подчеркивает генсек НАТО Йенс Столтенберг, "Европа отныне находится в досягаемости для северокорейских межконтинентальных баллистических ракет, и страны-члены НАТО оказались в опасности". Запуск ракеты от 29 ноября 2017 года подтверждает эти слова. Участие Северной Кореи в Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея) ничего не меняет в дилемме по вопросу общественной безопасности на полуострове, пишут авторы.

"Оказать максимальное давление, оставляя открытой дверь для диалога" - такой стратегии решила придерживаться администрация Трампа. Цель - оказать давление на режим, применяя принудительную дипломатию, основанную, в частности, на международных и дополнительных санкциях с тем, чтобы возобновить переговоры о денуклеаризации. Но Пхеньян полностью отвергает такое решение, продолжают эксперты.

В частной беседе один южнокорейский генерал оценил риск возникновения войны с Северной Кореей в 50%. В американских внешнеполитических кругах и службах безопасности тоже подняли сигнал тревоги, говорится в статье.

Почему это должно коснуться Европы? И какова ее роль в этом досье? Начать надо с того, что Северная Корея представляет собой непосредственную угрозу для Старого Света. Пхеньян уже угрожал напасть на Австралию, союзника США. Не исключено, что в один прекрасный день и Европа подвергнется такому же обращению, отмечают авторы.

Война на Корейском полуострове может перерасти в региональный и даже международный конфликт, особенно если в нее окажется втянут Китай или если США обратятся за военной помощью к своим союзникам по НАТО. Такой сценарий может привести к катастрофическим последствиям для всей планеты, как в сфере безопасности, так и в сфере экономики, полагают эксперты.

Надо также упомянуть косвенные последствия ядерного кризиса с Северной Кореей для Европы. Эта страна является продавцом нелегального оружия и торгует с опасными режимами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорится в статье.

Катастрофические сценарии не являются фантастическими. В первое время ЕС должен будет приложить усилия для того, чтобы усадить обе Кореи, США и Китай за стол переговоров, указывают ученые.

Далее потребуется принять доктрину о национальной обороне, где принимается во внимание такая угроза. Следует также попытаться отговорить США от нанесения превентивного удара против ядерных установок Пхеньяна. Иначе Европа вынуждена будет согласиться на большее вовлечение на стороне США и международного сообщества в сфере политики ядерного устрашения и сдерживания северокорейской угрозы, продолжают эксперты.

Со временем очередной задачей станет оказание на северокорейский режим такого давления, которое вынудит его согласиться на переговоры. Это рискованный и тернистый путь, но нет другого выбора. Северная Корея - это государство-изгой, с которым нет хороших решений, однако бездействие является частью плохих решений. Европейцы, быть может, вы не интересуетесь Северной Кореей, но знайте, что она интересуется вами...

Подписанты: Мейсон Ричи (профессор международной политики Университета иностранных языков Ханкук в Сеуле, Южная Корея), Тонгфи Ким (профессор в Vesalius College в Брюсселе и ведущий научный сотрудник Корейского фонда в Институте европейских исследований Брюсселя) и Рамон Пачеко Пардо (профессор Корейского фонда в Институте европейских исследований Брюсселя)