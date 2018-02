8 февраля 2018 г. Джулиэт Мейкур | The New York Times Озадачивающий запрет на участие россиян в Олимпиаде: сегодня их нет, а завтра они могут появиться В декабре МОК объявил, что Россия не допущена к зимней Олимпиаде из-за ее допинговой схемы, которая исказила результаты нескольких Игр. Значит, число россиян на соревнованиях в Пхенчхане будет равно нулю? Нет, все сложнее, пишет обозреватель The New York Times Джулиэт Мейкур. "Примерно 400 российских спортсменов были уведомлены, что смогут соревноваться под нейтральным флагом, в нейтральной спортивной форме, если докажут, что не нарушали антидопинговые протоколы. Позднее Россия включила примерно 170 из них в свою олимпийскую команду, хотя формально России не разрешено ее иметь", - утверждает автор. В среду Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что спешно рассмотрит апелляции 47 российских спортсменов и тренеров. "Так сколько же "олимпийских спортсменов из России", как будет назван этот контингент, станут участвовать в церемонии открытия в пятницу? Отвечаем: слишком много", - пишет Мейкур. По мнению издания, у МОК было в запасе почти два года. "Если бы чистый спорт и впрямь, как часто утверждает МОК, был для него приоритетом, комитет мог бы уделить приоритетное внимание расследованию обвинений в том, что россияне манипулировали допинг-пробами в Сочи. Он мог бы заранее не допустить к Олимпиаде спортсменов и тренеров, а затем корпеть над апелляциями. Но вместо этого МОК медлил. А теперь времени не осталось", - говорится в статье. На взгляд журналиста, у МОК был шанс сурово предостеречь любую страну: "Дадите допинг своим спортсменам или нахимичите с пробами - ваш флаг исчезнет с Олимпиады". Вместо этого в Пхенчхане налицо "полумеры типа отсутствия флагов и неисполнения гимнов, а также громогласная дерзость России, которая давит на МОК, требуя уступок", говорится в статье. "Когда МОК заявил, что приглашений, имеющих обратную силу, не будет, что он имел в виду - действительно ноль приглашений, или 6, или 36, или даже больше?" - пишет Мейкур. "На Олимпиаде, где участие россиян вообще не предполагалось, теперь на стене в офисе команды, известной как "олимпийские спортсмены из России", висит гигантский плакат", - говорится в статье. По словам автора, на нем команда собирается указывать количество завоеванных медалей. "Удручает, что это число почти наверняка не будет равно нулю", - заключает автор. Источник: The New York Times