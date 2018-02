8 февраля 2018 г. Джери Лонгман | The New York Times Российские фигуристки расплачиваются за успех травмами и стрессами По общим ожиданиям, на зимней Олимпиаде россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова завоюют две из трех возможных медалей в одиночном фигурном катании среди женщин, а на командных соревнованиях позволят России претендовать на золотую медаль, пишет обозреватель The New York Times Джери Лонгман. "Но Медведева больше не выглядит непобедимой. И российское фигурное катание - тоже", - утверждает автор. "На льду Медведева проявляла себя как артистка, идущая к творческой зрелости, и мастер новаторской техники, она выступала с беспощадной стабильностью. Когда в октябре на соревнованиях в Москве она упала с двойного акселя, сама поразилась этому больше всех. Она назвала это "моральной слабостью", - говорится в статье. Автор комментирует: задним числом стало ясно, что причина состояла скорее в травме правой ступни. "Медведева - уже третья известная российская фигуристка из числа тех, в чьей карьере недавно произошел сбой из-за травмы или расстройства пищевого поведения", - пишет Лонгман. Он ставит вопрос: "Может быть, то, что Россия делает ставку на миниатюрных юных фигуристок (тех, кому лучше всего удаются трудные прыжки, необходимые при сегодняшней системе оценок), создало риск травм и срыва карьеры для некоторых представительниц спортивной элиты еще в подростковом возрасте?" Аделина Сотникова пропустила нынешний олимпийский сезон, сославшись на травму. Юлия Липницкая ушла из спорта в августе прошлого года, заявив, что боролась с анорексией. "Раньше у нас такой ситуации не было, - сказал россиянин Александр Лакерник, вице-президент Международного союза конькобежцев. - Надо посмотреть, что произойдет с этим поколением девочек". Автор статьи отмечает: "Травмы и расстройства пищевого поведения - обычное явление в фигурном катании, от них страдают фигуристы из многих стран". Так, американская фигуристка Грейси Голд временно прекратила занятия фигурным катанием, сославшись на депрессию, повышенную тревожность и пищевое расстройство. "Необходимость держать низкую массу тела ради успешных прыжков сильно давит на фигуристов", - отмечает издание. "Наш вид спорта действительно требует, чтобы ты все время себя контролировала", - сказала Медведева. "По-видимому, это особенно верно при сегодняшней системе оценок в фигурном катании, когда каждому элементу присваиваются баллы - от прыжков и вращений до владения коньком и передачи музыки движениями, а также отдается предпочтение экстравагантным прыжкам. Россия скрупулезно использует по максимуму возможности этой системы очков. Например, за каждый прыжок во второй половине программы, когда у фигуристов устают ноги, полагается 10-процентный бонус, и Загитова делает все прыжки во второй части программы. Медведева выполняет несколько прыжков с поднятой рукой, чтобы повысить их сложность", - говорится в статье. "При централизованной системе тренировок в России, где несколько лучших фигуристов каждый день практикуются вместе и подталкивают друг друга к прогрессу, совсем юные девочки - в 10, 11 или 12 лет - выполняют ряд сложных прыжков в три оборота. Пока фигура не оформилась и не округлилась в пубертатный период, выполнять прыжки легче", - поясняет Лонгман. "Однако, хотя в юности тело гибкое и выносливое, оно все еще растет и может быть уязвимо перед травмами суставов и мягких тканей", - говорится в статье. Американский фигурист Джонни Вейр, тренировавшийся под руководством россиян, признал, что всегда есть опасность переусердствовать на тренировках или попытаться выполнить прыжки, к которым фигурист не готов, но сказал, что российские тренеры и функционеры практикуют систематический и осторожный подход, передает корреспондент. "Я нахожу, что у американцев намного больше травм", - сказал Вейр. Как бы то ни было, видный американский тренер Том Закрайсек отметил, что растущая сложность прыжков в мужском и женском катании толкает фигурное катание на "неизведанные территории" в том, что касается последствий для здоровья, пишет журналист. Источник: The New York Times